Apple annuncia ufficialmente l'evento "Unleashed" del 18 ottobre

Apple, tramite un post condiviso su Twitter, conferma che il chiacchierato evento “Unleashed” avrà luogo il prossimo 18 ottobre. Sarà trasmesso in diretta da Apple Park e lo slogan “Unleashed” viene ampiamente utilizzato sia nell'invito e sia nel materiale promozionale, suggerendo la presenza di uno o più nuovi dispositivi.

Tutto pronto per l'Apple Unleashed del 18 ottobre: cosa dobbiamo aspettarci?

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, è molto probabile che il colosso di Cupertino dia ampio risalto agli attesi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con processore M1X aggiornato, l'implementazione di ulteriori porte ed un nuovo display a bordo. Dovremmo inoltre ricevere notizie su alcune tra le prossime funzionalità di iOS e macOS Monterey, con annessa data di rilascio per quest'ultimo sistema operativo.

Molto probabile che nel corso dell'evento “Unleashed” trovi spazio anche un nuovo Mac mini che, teoricamente, potrebbe avere a bordo il chipset M1X pur mantenendo le medesime porte e funzionalità della generazione precedente. La ventola di raffreddamento invece dovrebbe andare incontro a lievi miglioramenti, ma al momento sono disponibili poche informazioni a riguardo.

In virtù del fatto che gli AirPods 3 non siano stati ufficializzati in contemporanea con Apple Watch 7 ed iPhone 13, si prevede che gli auricolari wireless possano essere tenuti in considerazione da Apple: anche in questo caso, però, si tratta di rumor per i quali non abbiamo alcun tipo di conferma.