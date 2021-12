Honor 50: secondo il CEO può rivaleggiare con i flagship

L'esperienza utente della serie Honor 50 con Snapdragon 778G permette ai device di rivaleggiare senza problemi con i telefoni dotati di processore Snapdragon 888.

Honor 50: potente come non mai

La serie Honor 60 era appena stata lanciata nel mercato cinese. Al termine dell'evento di lancio, il CEO dell'azienda, Zhao Ming, ha tenuto un'intervista in cui ha parlato dell'enfasi del marchio sulla buona ottimizzazione.

Secondo il rapporto di MyDrivers, l'alto funzionario ha affermato nell'intervista che solo pochi marchi di smartphone sono stati in grado di utilizzare il pieno potenziale dei chipset mobili esistenti. Ha inoltre aggiunto che a giugno la società ha lanciato la sua serie Honor 50, che ha avuto un discreto successo nel mercato locale.

Il dirigente ha affermato che la società ha persino testato vari smartphone con il SoC Qualcomm Snapdragon 778G e ha scoperto che il telefono è riuscito a rivaleggiare e persino a battere alcuni dispositivi che presentavano il chip Snapdragon 888 di punta di fascia alta.

Per chi non lo sapesse, la serie di chip Snapdragon 7XX di Qualcomm è destinata ai telefoni di fascia media mentre la serie Snapdragon 800 è destinata ai prodotti premium di fascia alta. Quindi, i risultati ottenuti dall'OEM cinese implicavano che il 778G fosse più veloce dell'888, e meglio ottimizzato rispetto i competitor.

In altre parole, il funzionario ha affermato che Honor lavorerà con i produttori di chip mobili per offrire varie soluzioni per migliorare ulteriormente le loro offerte di SoC. Ha affermato che l'azienda lavorerà congiuntamente con i produttori di chip per offrire migliori ottimizzazioni orientate alle esigenze del consumatore. Ciò include qualsiasi problema di progettazione o l'incapacità di risolvere i problemi del cliente basati su scenari applicativi. Ming ritiene che l'ottimizzazione ottenuta della serie Honor 50 che offre un'ottima esperienza utente sia il motivo per cui il dispositivo ha avuto un grande successo nel mercato domestico.