HONOR 60 e 60 Pro: squadra che vince non si cambia (UFFICIALI)

HONOR 60 e HONOR 60 Pro sono stati finalmente presentati in Cina. Il colosso cinese, come vi avevamo comunicato ieri mattina, arrivano con le specifiche e il design che in queste settimane abbiamo imparato a conoscere grazie ai numerosi leak e rumor che hanno interessato gli smartphone di fascia medio-alta di HONOR.

HONOR 60 Pro: squadra che vince non si cambia

Partendo dal design, possiamo notare che non ci sono poi grandi differenze rispetto la serie HONOR 50. Il team di designer anche questa volta ha confezionato due dispositivi ben bilanciati con le scelte stilistiche tipiche degli smartphone di fascia alta. La più grande differenza tra i due modelli la registriamo a livello della dimensione del pannello e la composizione della fotocamera posteriore: il modello 60 Pro può contare su un modulo 108+50+2 MP.

Il display, per entrambi OLED, ha una diagonale da 6.78 pollici su HONOR 60 Pro con risoluzione Full HD+ da 2652 x 1200 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte nel display. Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 778G Plus con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, mentre la batteria da 4800 può contare sulla ricarica rapida SuperCharge a 66 W.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.78 pollici a risoluzione FHD+ da 2652 × 1200 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato e supporto HDR 10;

processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus con GPU Adreno 642L;

8/12 GB RAM con 128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale a 122° e apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 50 MP con apertura f/2.4 e angolo di visuale a 100°;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS e USB Type-C;

dimensioni: 163.9 × 74.8 × 8.19 mm;

peso: 192 grammi;

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66 W;

Android 11 con personalizzazione Magic UI 5.0.

HONOR 60: stessa anima vincente, ma con qualche differenza

Venendo a HONOR 60, come dicevamo nel capitolo precedente ci sono poche differenze degne di nota. Il pannello, sempre di tipo OLED, in questo caso è da 6.67 pollici ma sempre a risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), con sensore di impronte integrato e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Cambia di poco la componente hardware – RAM, storage e batteria restano uguali – mentre c'è una piccola differenza per la fotocamera principale: in questo caso il sensore principale è sempre da 108 MP ma quello ultra grandangolare scende a 8 MP e con un angolo di visuale più stretto (il sensore macro è identico).

Il sistema operativo è per entrambi Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0; l'azienda non ha parlato dell'eventuale arrivo di Android 12, ma riteniamo che la nuova serie sarà una delle prime a montarlo.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.67 pollici a risoluzione FHD+ da 2340 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato e supporto HDR 10;

processore Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L;

8/12 GB RAM con 128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale a 112° e apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 32 MP con apertura f/2.4;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS e USB Type-C;

dimensioni: 161.4 × 73.3 × 7.98 mm;

peso: 179 grammi;

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66 W;

Android 11 con personalizzazione Magic UI 5.0.

Prezzo e disponibilità

Come dicevamo ad apertura articolo, HONOR 60 e HONOR 60 Pro sono attualmente indicati per il mercato cinese nei seguenti tagli di memoria e prezzo:

HONOR 60 8+128 GB a 2699 yuan, circa 370 al cambio 8+256 GB a 2999 yuan, circa 415 euro al cambio 12+256 GB a 3299 yuan, circa 460 euro al cambio

HONOR 60 Pro 8+256 GB a 3699 yuan, circa 510 euro al cambio 12+256 GB a 3999 yuan, circa 550 euro al cambio



Gli smartphone sono disponibili al pre-ordine fin da subito, mentre si potranno acquistare in Cina a partire da 10 dicembre. Non ci sono informazioni circa la disponibilità nel mercato internazionale, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.