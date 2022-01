Google Project Iris (AR) è un progetto top secret a 360°

Le ultime indiscrezioni sul progetto AR di Google svelano un probabile lancio entro il 2024, ma in queste ore un inedito leak indica che Project Iris di Google sarebbe in fase di sviluppo in una struttura segreta nella baia di San Francisco. Alcune persone informate dei fatti la cui identità è rimasta anonima per ovvie ragioni, hanno confermato che uno speciale team di sviluppatori starebbe testando il nuovo device in una struttura lontana dai campus di Google per evitare di essere svelato anzitempo dai media e da altre persone.

Project Iris di Google è sviluppato in una struttura segreta

Secondo le ultime informazioni, inoltre, il device AR di Google non necessiterà di alcuna connessione via cavo a sistemi esterni e sarà costituito da un processore proprietario proprio come i Google Pixel 6 – non è chiaro se si tratti del SoC Google Tensor oppure di un altro componente hardware appositamente realizzato da aziende esterne.

Sembra che Project Iris sia basato su una particolare versione di Android appositamente maneggiata per rispondere alle singolari necessità del device, anche se la compagnia starebbe lavorando a un OS tutto nuovo. Allo stato attuale sembra che Big G abbia raccolto circa 300 persone attorno al nuovo progetto, ma non è escluso che nel corso del tempo verranno aggiunte sempre più persone per procedere negli step successivi alla realizzazione del dispositivo.

Atteso al lancio fra almeno due anni, l'headset AR di Google sarà il diretto competitor del primo dispositivo AR di Apple.