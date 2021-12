Realtà aumentata: Google fa sul serio e lavora a un suo OS

Mentre Apple e Facebook incrementano i loro sforzi circa i dispositivi per la realtà aumentata – il colosso di Cupertino starebbe già lavorando alla seconda generazione del visore AR – anche Google inizia a fare sul serio circa un nuovo OS per la realtà aumentata.

I piani del colosso di Mountain View, per quanto ancora imperscrutabili, sono stati in parte svelati da una offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn da Mark Lucovky, Senior Director of Engineering, Operating System, AR di Google.

Google sta lavorando a un OS per la realtà aumentata

Sono disponibili numerose posizioni di lavoro per la nuova area di interesse di Google, tra cui la ricerca di un Senior Software Developer per la gestione e il controllo hardware di prodotti per la Realtà Aumentata (AR). “Questi componenti software funzionano su dispositivi AR […]. Nel mentre che Google aggiunge dispositivi al suo portfolio AR, il team sull'OS Foundation è il primo team software che lavorerà sul nuovo hardware.”

Assieme alle altre posizioni di lavoro viene richiesta una profonda conoscenza del kernel Linux e della gestione dei driver, così come esperienza con lo sviluppo di sistemi operativi real-time (RTOS). Non è ancora chiaro quali siano i progetti del colosso hi-tech in questo settore, ma sappiamo che la compagnia ha tutte le potenzialità e le competenze per realizzare dispositivi AR di incredibile livello.