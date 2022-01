Il progetto AR di Google richiede tempo, forse troppo

A fine 2021 avevamo scoperto che Google sta lavorando a un singolare sistema operativo per il dispositivo AR in arrivo nei prossimi anni, e in queste ore una interessante indiscrezione pubblicata in rete indica che l'headset AR per la realtà aumentata di Google potrebbe arrivare solo nel 2024. Sembra, infatti, che il colosso di Mountain View stia assumendo personale che si occuperà di questo progetto estremamente delicato, nato anche per contrastare l'ingresso in questo settore di Meta (la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatApp) e ovviamente Apple.

Il dispositivo AR di Google per la realtà aumentata arriverà nel 2024…forse

Il rumor di queste ore svela che Google starebbe sviluppando un OS proprietario che verrà integrato all'interno di un processore proprietario, un po' come avviene con la serie Google Pixel 6 e il chip Google Tensor. Sembra, inoltre, che il dispositivo per la realtà aumentata sfrutterà la connessione 5G per “delegare” parte del carico di lavoro ai server di Google nel cloud – un po' come avviene lato gaming con Google Stadia -, ma non ci sono informazioni dettagliate a riguardo.

Che Google sia molto interessato a questo settore è ormai cosa nota a tutti: lo stesso CEO della compagnia, infatti, in una recente riunione sui ricavi aziendali ha parlato del futuro dei dispositivi AR dichiarando quanto segue: “Per un po' ci siamo concentrati profondamente sul ruolo dell'informatica nel lungo termine. Abbiamo parlato di ambient computing ed è solo questione di tempo prima che, oltre ai telefoni, vedrai altri fattori di forma di successo. E l'AR è una parte eccitante di questo futuro.”