Beats Studio Pro in offerta su Amazon: audio lossless e 40 ore di autonomia

Le Beats Studio Pro sono finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile. Queste cuffie over-ear dal design carismatico, offrono un’esperienza d’ascolto di estrema qualità, anche grazie alla possibilità di collegarle via USB-C al tuo smartphone o PC.

Oggi sono disponibili su Amazon al prezzo scontato di 291€, con un risparmio di oltre 100€ sul loro prezzo di lancio. La disponibilità è immediata: se le ordini subito le riceverai a casa entro domani. Come sempre, ti ricordiamo anche che al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili scegliendo Credit Line con Cofidis.

Le Beats Studio Pro offrono un’esperienza sonora premium grazie alla piattaforma acustica personalizzata Beats, che garantisce un suono ricco e avvolgente sia in modalità musica che in chiamata. Supportano l’audio lossless tramite USB-C e includono tre profili audio distinti per ottimizzare l’esperienza d’ascolto.

Le modalità ANC completamente adattiva e Trasparenza permettono di controllare l’ambiente sonoro circostante. Queste cuffie sono altamente compatibili con dispositivi Apple e Android, offrendo funzionalità come l’abbinamento con un tocco e l’audio spaziale personalizzato, che crea un’esperienza immersiva a 360 gradi.

La batteria dura fino a 40 ore, e con la ricarica Fast Fuel, pochi minuti di ricarica garantiscono ore di ascolto. Inoltre, i microfoni avanzati migliorano la chiarezza delle chiamate filtrando i rumori di fondo.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistarle subito con un ottimo risparmio!