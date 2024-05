Controller Wireless Xbox: a soli 44€ è un AFFARONE imperdibile!

Se siete appassionati di videogiochi, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di accaparrarvi uno dei controller più acclamati di sempre: il controller wireless di Microsoft. Utilizzabile non solo con Xbox e PC, ma anche con una vasta gamma di dispositivi fissi e mobili, questo controller è un must-have per ogni gamer. E su Amazon, potete approfittare di un’eccezionale promozione sul controller di colore Bianco: il prezzo di listino di 59,99 euro scende a soli 44,99 euro grazie a uno sconto del 25%. Un’opportunità da cogliere al volo, considerando che si tratta di uno dei prezzi più bassi mai visti per questa specifica colorazione.

Le caratteristiche principali del controller Wireless Xbox

Uno dei punti di forza di questo controller è la possibilità di personalizzare la mappatura dei pulsanti, consentendovi di adattarlo perfettamente alle vostre esigenze di gioco per ottenere le massime prestazioni. Con superfici sagomate e una geometria raffinata per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco, potete concentrarvi completamente sull’obiettivo senza preoccuparvi della presa grazie alla superficie antiscivolo sui grilletti, i pulsanti dorsali e la parte posteriore, oltre a una croce direzionale ibrida per un controllo preciso e affidabile.

La tecnologia Bluetooth integrata vi consente di giocare senza fili su una varietà di dispositivi, inclusi console, PC Windows 11 e 10, tablet e telefoni Android, nonché su dispositivi iOS. Infine, con il pulsante di condivisione, potete catturare facilmente screenshot e clip video e condividerli con i vostri amici sui social network. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon per acquistare il favoloso controller wireless Xbox nella classica colorazione Bianco a soli 44,99 euro, con consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.