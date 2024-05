Astro Gaming A50, offerta bomba: il prezzo crolla da 359 a 174,99 euro

Le cuffie wireless Astro Gaming A50 sono progettate per offrire un’esperienza sonora di alto livello per gli appassionati di videogiochi. Il suono è chiaro e dettagliato con alti cristallini, medi controllati e bassi senza distorsioni, ottimali per musica, dialoghi di gioco e comunicazioni vocali.

In occasione della Gaming Week di Amazon, oggi possono essere tue ad un ottimo prezzo: le paghi 174,99€ invece di 359,00€!

La tecnologia Dolby Audio migliora ulteriormente l’esperienza sonora, fornendo un audio direzionale di qualità cinematografica che aiuta a percepire meglio i dettagli nel gioco, offrendo un vantaggio competitivo. La capacità di bilanciare il suono del gioco e la chat vocale è un’altra caratteristica distintiva, permettendo agli utenti di gestire facilmente i due flussi audio tramite comandi integrati sulle cuffie.

Le cuffie includono una batteria agli ioni di litio che promette oltre 15 ore di gioco continuo, eliminando la preoccupazione per la ricarica frequente durante le lunghe sessioni di gioco. Il software ASTRO Command Center consente un alto grado di personalizzazione dell’audio, permettendo agli utenti di creare e condividere profili EQ, personalizzati specificatamente per i tuoi giochi preferiti, e regolare la riduzione del rumore, il riverbero e altre impostazioni per personalizzare ulteriormente l’esperienza sonora.

Le cuffie Astro Gaming A50 offrono un’esperienza audio immersiva e personalizzabile, con funzionalità avanzate pensate sia per i giocatori che per i creatori di contenuti: non farti scappare questa offerta e acquistale subito risparmiando!