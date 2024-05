Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, maxi-sconto del 42%: ANC, audio top e tanta autonomia

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro offrono una combinazione impressionante di tecnologia audio avanzata e funzionalità intelligenti, rendendole una scelta interessante per chi cerca auricolari wireless di alta qualità a un prezzo accessibile.

Oggi sono le protagoniste di un’offerta di Amazon decisamente interessante: il prezzo è crollato del 42% e oggi sono tue a solamente 57,62€!

La qualità audio è ottima: sono dotate del supporto LDAC, che permette una trasmissione audio ad alta risoluzione fino a 990 kbps, garantendo un suono chiaro e dettagliato. Inoltre, il profilo sonoro è piuttosto neutro, con una leggera enfasi sulle frequenze medie che migliora la chiarezza vocale.

La cancellazione attiva del rumore delle Redmi Buds 4 Pro è notevolmente efficace, offrendo fino a 43 dB di riduzione del rumore.

Attraverso l’app Xiaomi Earbuds potrai regolare le diverse impostazioni, come il rilevamento in-ear e la cancellazione del rumore attiva. Per quanto riguarda la connettività, queste cuffie offrono Bluetooth 5.3 con connessione multipoint, permettendo di collegarle simultaneamente a due dispositivi.

L’autonomia è impressionante: con fino a 9 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 36 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica. Ti sei dimenticato di metterle in carica la scorsa sera? Nessun problema: con appena cinque minuti di ricarica avrai ben due ore di autonomia.

In generale, le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro offrono un eccellente equilibrio tra prestazioni complete e prezzo competitivo. Con il 42% di sconto di oggi, il tema non si pone nemmeno: sono un ottimo acquisto. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito risparmiando!