Pixel Notepad: ecco l'asso nella manica di Google per battere Samsung

Da ormai diversi mesi sappiamo che Google sta lavorando allo sviluppo del suo primo smartphone foldable – del resto Android 12L sembra essere stato realizzato appositamente per questo progetto – e nelle ultime ore un inedito rumor svela il probabile prezzo di lancio di Google Pixel Notepad (o Fold, ancora non si sa bene). Sembra, infatti, che alcune persone informate dei fatti abbiano interessanti informazioni circa il probabile prezzo di lancio negli USA dell'atteso device: 1400 dollari.

Il prezzo di lancio di Google Pixel Notepad è un duro colpo per Samsung

Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, per quanto esoso il prezzo di lancio potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per Samsung che, allo stato attuale, vende il nuovo Galaxy Z Fold3 a ben 1800 dollari. L'importante scalino di differenza tra i due device potrebbe rappresentare un vantaggio strategico non di poco conto per il colosso di Mountain View, soprattutto considerando che OPPO Find N e HONOR Magic V, rispettivamente i nuovi foldable di OPPO e HONOR, non sono ancora commercializzati negli USA (e chissà se lo saranno mai).

Secondo gli ultimi rumor Google Pixel Notepad dovrebbe montare il processore proprietario Google Tensor (codice prodotto GS101), supportare fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 ma una fotocamera potenzialmente inferiore in termini di qualità rispetto alla serie Google Pixel 6. Infine, per quanto riguarda la probabile finestra di lancio, in molti scommettono che il foldable di Google arriverà negli USA entro il Q3 2022 e sui mercati internazionali (anche in Italia?) solo nel Q4 2022.