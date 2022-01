HONOR Magic V è qui: ecco il pieghevole per battere Galaxy Z Fold3

Puntuale come un orologio svizzero, in queste ore HONOR ha tenuto un evento in cui ha ufficialmente svelato il foldable HONOR Magic V. Come avevamo visto giusto poche ore fa con l'ultima indiscrezione sul device, si tratta di un dispositivo che punta a scardinare lo strapotere di Samsung nel settore dei foldable grazie a un design da urlo e una scheda tecnica potentissima.

HONOR Magic V: design e caratteristiche

Il primo smartphone pieghevole mai realizzato da HONOR si presenta con un design senza precedenti, estremamente curato, e nato da una lungo studio pensato per offrire il massimo dell'esperienza utente durante l'utilizzo. Rispetto a Samsung Galaxy Z Fold3, il competitor naturale d'eccellenza, la nuova creatura di HONOR ha dalla sua una migliore gestione delle cornici, un hardware più potente e un comparto fotografico molto più versatile.

“Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo flagship pieghevole 5G, HONOR Magic V, che si fa portavoce della nostra esperienza e delle nostre innovazioni nella progettazione del sistema, nonchè del nostro impegno costante nel fornire un'esperienza utente best-in-class” ha affermato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “HONOR ha forti ambizioni, vuole diventare il marchio di smartphone più performante nel mercato foldable premium e siamo sicuri che il nostro primo flagship della categoria sarà molto competitivo rispetto ai modelli esistenti“.

Per distinguersi dagli altri foldable presenti sul mercato, HONOR ha pensato bene di utilizzare un pannello OLED curvo da 6.45 pollici con un rapporto schermo/corpo più ampio del classico 21,3:9 degli altri device competitor. Questa scelta ha permesso alla compagnia di dare vita a un foldable che si utilizza come uno smartphone tradizionale, mentre il pannello interno di tipo OLED da 7.9 pollici offre un'esperienza di utilizzo incredibile senza mostrare la piega centrale ben visibile su Galaxy Z Fold3.

Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (solo per il pannello esterno), il display di HONOR Magic V è il primo al mondo a ricevere la certificazione IMAX Enhanced che garantisce un'incredibile qualità durante la fruizione di contenuti multimediali. Il telaio è realizzato con una lega di titanio ad alta resistenza, metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio: il risultato è la creazione di uno smartphone robusto ma estremamente leggero.

Munito del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, lo smartphone di HONOR è il primo foldable al mondo a montare il nuovissimo SoC mobile di fascia alta di Qualcomm che, assieme alla GPU Adreno di nuova generazione, offre il 30% in più di prestazioni grafiche rispetto alla passata generazione. Il processore è affiancato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno, mentre un innovativo sistema di raffreddamento si occupa di mantenere la temperatura di esercizio entro un certo range per non compromettere l'utilizzo dello smartphone.

HONOR Magic V, inoltre, può contare su un sistema di fotocamere incredibili grazie un sensore da 50 MP e una fotocamera frontale da 42 MP. Dal punto di vista software, infine, trova posto la Magic UI 6.0 basata su Android 12.

Scheda tecnica

Display interno di tipo OLED da 7.9 pollici a risoluzione 2272 x 1984 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz; display esterno di tipo OLED da 6.45 pollici a risoluzione 2560 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2 e sensore migliorato con spettro da 50 MP con apertura f/2.0;

fotocamera frontale da 42 MP con apertura f/2.4;

connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G, NFC;

sistema audio stereo;

batteria da 4750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W;

dimensioni: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm (chiuso) – 160.4 x 141.1 x 6.7 mm (aperto);

peso: 293 grammi;

colori: Titanium Silver, Black e Burnt Orange;

Android 12 con personalizzazione Magic UI 6.0.

Prezzo e disponibilità

HONOR Magic V sarà disponibile in Cina a partire dal 18 gennaio al prezzo di 9.999 yuan, circa 1.390 euro al cambio, per il modello con 256 GB di storage e 10.999 yuan, circa 1.530 euro al cambio, per la variante con 512 GB di spazio interno. È altamente probabile che il device resti esclusiva del mercato cinese.