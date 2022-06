Google Pixel 6a vs 6 Pro: ecco chi ha il fingerprint più veloce

Negli ultimi giorni abbiamo più volte parlato di Google Pixel 6a e Google Pixel 7 Pro, in quanto il primo già in catalogo su Best Buy e il secondo con a bordo un processore “vecchio”: quest’oggi, però, un inedito video pubblicato su YouTube mette in evidenza gli importanti miglioramenti conquistati dal colosso di Mountain View per quanto riguarda l’implementazione di un nuovo sensore di impronte per il modello Google Pixel 6a.

Sin dal suo lancio sul mercato la serie Google Pixel 6 è sempre stata al centro di numerose lamentele da parte di chi ritiene il sensore di impronte fin troppo lento e piuttosto prono a problemi di riconoscimento; insomma, una situazione che di certo non si addice a un device di fascia alta e soprattutto a uno smartphone realizzato da Google.

Il sensore di impronte di Google Pixel 6a è molto più veloce di quello su Google Pixel 6 Pro

Sin dalle prime indiscrezioni pubblicate sul nuovo medio gamma di Google si era parlato del fatto che il device potesse montare un nuovo sensore: il video in calce alla news dimostra chiaramente che Pixel 6a monta un sensore di impronte nettamente più veloce e preciso di quello addirittura presente sull’ammiraglia della compagnia, Google Pixel 6 Pro.

Al minuto 4:55, inoltre, si può notare come lo youtuber sia in grado di sbloccare il Pixel 6a con un rapido tap nella zona del display in cui è inserito il nuovo sensore, mentre è necessario attendere qualche secondo in più per sbloccare il Pixel 6 Pro. In attesa che il nuovo medio gamma sarà disponibile anche nel nostro Paese, vi ricordiamo che il valido top di gamma Google Pixel 6 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male.

