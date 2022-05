Google Pixel 6a sarà disponibile anche in Italia?

A distanza di pochi giorni dal lancio del nuovo e tanto atteso medio gamma Google Pixel 6a, molti utenti si stanno chiedendo se anche questa volta sarà possibile acquistare il device anche in Italia oppure se bisognerà affidarsi a servizi di spedizione internazionali per mettere le mani sulla nuova creatura del colosso di Mountain View.

In base alle prime informazioni condivise dalla compagnia durante l’evento Google I/O sappiamo che il device sarà inizialmente disponibile negli USA e in Giappone: la compagnia ha svelato la lista completa di tutti i Paesi in cui il device sarà disponibile a partire dal mese di luglio in poi.

Google Pixel 6a arriverà anche in Italia, ma non si sa ancora quando

Fortunatamente l’Italia è nella rosa dei Paesi in cui sarà possibile acquistare il nuovo interessante device, a cui si aggiungono poi anche:

USA

Canada

Germania

Inghilterra

Irlanda

Francia

Spagna

Giappone

Australia

Singapore

India

Taiwan

Atteso al lancio nei prossimi mesi al prezzo molto aggressivo di 459€ come viene mostrato anche su Google Store, il device di Google andrà direttamente a competere contro la serie Galaxy A di Samsung; a tal proposito, l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G crolla di prezzo su Amazon grazie a una incredibile offerta.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, vetro Corning Gorilla Glass 3 e HDR;

Processore Google Tensor con 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, flash LED, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP con FOV di 107°, PDAF e apertura f/2.2;

Fotocamera frontale con sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con FOV di 84° e apertura f/2.0;

Certificazione IP67 contro liquidi e polvere;

Dimensioni: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm;

Peso: 178 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + eSIM), 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.