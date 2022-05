Google Pixel 6a monta un sensore di impronte migliore del Pixel 6?

Dopo la conferma che Google Pixel 6a sarà disponibile in Italia al prezzo di 459€ scopriamo che il colosso di Mountain View ha un’altra novità (forse più importante) per il suo nuovo medio gamma di riferimento: un nuovo sensore di impronte nel display.

Per quanto Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro siano due top di gamma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, a maggior ragione considerando l’ottima offerta su Amazon di questi giorni, entrambi i device montano un sensore di impronte nel display al centro di numerose lamentale e problematiche varie.

Google Pixel 6a monterà un nuovo sensore di impronte sotto il display

Nonostante gli sforzi di Google per migliorarne la velocità di sblocco e soprattutto il riconoscimento del dito, è ormai assodato che il sensore montato sui device di fascia alta non è all’altezza di quelli presenti su altri device nella stessa fascia di prezzo.

Sarà per questo motivo che Google ha deciso di non utilizzare più lo stesso sensore come sottolinea Rick Osterloh, Senior Vice President of Device and Services, in una intervista ai colleghi di Android Central; non è ancora chiaro di quale modello si tratti e quali siano le sue prestazioni, ma si spera che la compagnia abbia imparato dai suoi errori montando un sensore in grado di garantire un’esperienza di sblocco più appagante e affidabile.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, vetro Corning Gorilla Glass 3 e HDR;

Processore Google Tensor con 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, flash LED, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP con FOV di 107°, PDAF e apertura f/2.2;

Fotocamera frontale con sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con FOV di 84° e apertura f/2.0;

Certificazione IP67 contro liquidi e polvere;

Dimensioni: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm;

Peso: 178 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + eSIM), 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.