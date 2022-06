Google Pixel 7 arriverà con un processore "vecchio"?

Mentre siamo ormai a una manciata di settimane dal lancio di Google Pixel 6a in Italia – tra l’altro il device è già in catalogo su Best Buy con una valanga di immagini a corredo -, il team di sviluppo del colosso di Mountain View sta evidentemente lavorando su Google Pixel 7 che, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, sembra che monterà un processore “vecchio”.

Come ben sappiamo la serie di fascia alta di smartphone Pixel monterà la seconda generazione dei processori Google Tensor presentati per la prima volta con la serie Google Pixel 6 ma, contrariamente alle aspettative di molti, sembra che non ci saranno grosse novità sotto il cofano.

Non ci sono buone notizie sul processore di Google Pixel 7

Queste importanti novità sono state carpite da un team che è riuscito a mettere le mani su un prototipo di Google Pixel 7 non funzionante: il codice di boot (avvio) prelevato ha svelato l’architettura del processore Google Tensor di nuova generazione. Sembra che Google abbia puntato a un SoC con architettura 2+2+4 dotato ancora una volta di due Cortex-X1 per i task più impegnativi e 4 Cortex-A55 per i task a bassa intensità.

Sperando che i 2 core restanti siano diversi da quelli già adesso presenti nella prima generazione del SoC proprietario, non è errato presumere che molto probabilmente le prestazioni offerte dal nuovo SoC in realtà non saranno di gran lunga superiori a quelle a cui siamo abituati. Certo, è sempre possibile che il team di ingegneri di Google sia riuscito a ottimizzare ancora di più il chip per renderlo più performante, ma fondamentalmente l’architettura è rimasta invariata rispetto a quella della prima generazione di Google Tensor.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul nuovo e atteso top di gamma della compagnia, vi segnaliamo che l’ottimo Google Pixel 6 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

