Pixel 6 sembra un telefono nuovo: Google ha imparato la lezione?

L'aggiornamento di gennaio per Google Pixel 6 ha fatto miracoli. In queste pagine ci siamo spesso occupati di sottolineare i numerosi bug che hanno colpito Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro a seguito del lancio sul mercato, se non altro perché si tratta di smartphone di fascia alta che vengono commercializzati a prezzi piuttosto salati. Spesso ci siamo chiesi se Google Pixel 6 non fosse già un mezzo flop (?) per via dei numerosi bug e problemi software che hanno interessato un gran numero di utenti, portando Google ha sospendere alcune feature perché troppo instabili e arrivando addirittura a posticipare il rilascio dell'aggiornamento di dicembre.

L'arrivo dell'update di gennaio per gli smartphone di fascia alta di Google sembra aver finalmente corretto tutti i problemi di cui soffrivano, o almeno è quello che leggiamo in rete e su diversi thread di Reddit. “Wow, tutti i bug che avevo prima sembrano scomparsi e il mio telefono è diventato molto veloce!“, sottolinea un utente entusiasta del nuovo update, mentre un altro utente commenta dichiarando che “Ho anche notato nuove animazioni quando sblocco il telefono e quando chiudo le app per tornare alla homescreen. Il software sembra essere molto più pulito e il telefono sta finalmente mostrando cos'è in grado di fare!“

Insomma ci sono voluti alcuni mesi dal rilascio dei nuovi device per renderli finalmente utilizzabili senza alcun tipo di compromesso, ma sembra che Google abbia finalmente ingranato la marcia giusta con Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Si spera che il colosso di Mountain View abbia imparato la lezione una volta per tutte e incrementi l'attenzione del team di sviluppo di Android sulla qualità del suo OS.

