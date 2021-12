Google Pixel 6: si può già parlare di un mezzo flop?

A memoria d'uomo non si è mai visto un lancio così travagliato di uno smartphone made by Google come per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, martoriati quasi ogni giorno da diversi bug e altri problemi vari di Android 12 che, quasi naturalmente, portano a porsi una domanda scomoda: Google Pixel 6 è un flop?

Si può già dire che i Pixel 6 di Google sono un flop?

A distanza di due mesi dalla presentazione ufficiale dei due device, e di Android 12, i primi fortunati utenti che hanno potuto mettere le mani sui nuovi smartphone hanno quasi subito avuto a che fare con un gran numero di bug. La situazione è iniziata a peggiorare con l'arrivo dell'aggiornamento di dicembre: la build è stata fin da subito criticata da numerosi utenti per i bug relativi alla connettività, e addirittura Google è stata costretta a disabilitare alcune funzionalità in quanto divenute instabili.

Alcuni potrebbero dire che ogni software, come i sistemi operativi, sono per natura proni a bug e problemi vari. Certo, è assolutamente vero, ma in questi anni Google ci ha abituati a un'attenzione quasi maniacale per i suoi device e un software sempre ricco di funzionalità esclusive e famoso per una fluidità e una qualità pareggiata solo da iOS nel mondo mobile.

Cos'è successo in questi due mesi? Possibile che il team di sviluppo non si sia reso conto dei gravi problemi che affliggono Android 12 e di conseguenza anche la serie Google Pixel 6? Considerando l'incredibile decisione di sospendere l'aggiornamento di dicembre per Google Pixel 6, siamo portati a credere che la compagnia abbia perso la bussola.

Intendiamoci: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono ancora oggi due tra i migliori smartphone Android sul mercato, ma l'arrivo di Xiaomi 12 e la serie Samsung Galaxy S22 potrebbe mettere in seria crisi il colosso di Mountain View.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Ebay è in questa fase il miglior canale per appropriarsi di Google Pixel 6 con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 23,75€.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili