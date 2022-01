Google corregge tutti i bug di Pixel 6: aggiornatelo SUBITO

A fine dicembre Google, in un evento più unico che singolare, aveva annunciato il rinvio dell’aggiornamento di dicembre per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro alla seconda metà di gennaio 2022 per questioni legate ai gravi bug che interessavano i nuovi smartphone top di gamma. Nelle scorse ore, però, in anticipo rispetto la timeline comunicata, il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio dell’update di gennaio per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ricevono l’aggiornamento di gennaio

Le patch di gennaio è arrivata per la gamma di Google Pixel compatibili qualche giorno fa, come da programma, ma solo adesso i nuovi device possono finalmente godere delle numerose migliorie che vanno a interessare tante aree del sistema operativo. Ad oggi, inoltre, tutti gli utenti muniti dei nuovi Google Pixel 6 possono scaricare e installare l’update tramite il classico aggiornamento OTA; alternativamente, resta sempre possibile scaricare le factory image e procedere al flash manuale della build.

Tutti gli utenti muniti dei sopracitati device possono scaricare l’update tramite l’apposito pannello oppure scaricare le immagini tramite il link disponibile in calce. Ci auguriamo che l’update correga una volta per tutte i numerosi bug che hanno interessato i device finora.

