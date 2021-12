Google disabilita queste feature su Pixel 6: cosa succede?

L'arrivo del Feature Drop di dicembre per la serie Google Pixel 6 ha introdotto un gran numero di novità ma anche un fiume di nuovi bug, motivo per cui il colosso di Mountain View ha disabilitato Call Screen e Hold For Me su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro a scopro precauzionale.

Google ha disabilitato Call Screen e Hold For Me su Google Pixel 6/6 Pro

Mentre ci si chiede cosa stia accadendo al team incaricato allo sviluppo di Android 12 che sembra non azzeccarne una, Google ha preferito mettere in pausa queste importanti feature per colpa di “bug presenti all'interno dell'aggiornamento Android di dicembre“. L'azienda non ha dichiarato esplicitamente quale sia il bug responsabile di questa decisione, ma si è limitata a informare i propri utenti che “stiamo disabilitando Hold For Me e Call Screening sui dispositivi Pixel 6 muniti della release QPR di dicembre su Android S (e.g. SQ1D.211205.016.A4) (segui le istruzioni sottostanti per scoprire come identificare la buid Android del tuo telefono) fino a quando non avremo corretto i problemi."

Hold For Me, introdotto con Pixel 5, è una tecnologia che sfrutta Google Duplex che permette a Google Assistant di restare in attesa al telefono fino a quando un operatore umano prende la linea; Call Screen, invece, presentato con Pixel 4, fa gestire le chiamate provenienti da sconosciuti direttamente da Google Assistant per evitare di essere disturbati da call center e da altre telefonate indesiderate.

Google assicura che “diversi team stanno lavorando per risolvere al più presto il problema“; non ci resta che attendere il rilascio di una patch correttiva nel minor tempo possibile.

