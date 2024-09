Samsung Galaxy S25: questa notizia potrebbe deludere molti di voi

Le voci riguardanti i nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S25 continuano a circolare online senza sosta, concentrandosi su ognuno dei tre modelli previsti.

Recentemente, sono trapelati dettagli circa le specifiche di ricarica del Samsung Galaxy S25 Ultra. Adesso, anche le altre due varianti hanno ottenuto la certificazione dall’ente cinese 3C: purtroppo, non ci sono buone notizie per tutti coloro che si sarebbero aspettati dei passi in avanti relativamente all’unità standard.

Samsung Galaxy S25: una storia che si ripete dal 2020

Secondo quanto scoperto da Gizmochina, il sito di certificazione 3C rivela che Samsung Galaxy S25 Plus avrà una velocità di ricarica massima di 45 W (15 V/3 A), mentre il Galaxy S25 base non andrà oltre i 25 W (9 V/2,77 A). Inoltre, nessuno dei due modelli includerà il caricabatterie nella confezione: questa decisione è in linea con le recenti politiche di Samsung.

Il dato più deludente riguarda senza dubbio il piccolo di casa, Samsung Galaxy S25, che mantiene la velocità di ricarica da 25 W: tutto è rimasto uguale fin dal Galaxy S20 del 2020 e, dati alla mano, questo sarà il sesto modello base consecutivo ad avere la medesima velocità di ricarica, nonostante la concorrenza abbia già fatto enormi progressi nella stessa fascia di prezzo.

Per fare alcuni esempi, OnePlus 12 supporta fino a 100 W di ricarica, Nothing Phone 2 arriva a 45 W e non va dimenticato neppure Motorola Edge 2024, che raggiunge la quota dei 68 W. Inoltre, sembra che Samsung Galaxy S25 continuerà ad offrire un modulo della batteria con capacità da 4.000 mAh, che potrebbe risultare limitante in confronto ad altri modelli attualmente in commercio.

Non si può dire lo stesso per Samsung Galaxy S25 Ultra, su cui sembra che l’azienda abbia concentrato le maggiori risorse per offrire aggiornamenti più significativi, non solo in riferimento alle performance della batteria ma anche in termini di qualità costruttiva e funzionalità.