Motorola Edge 50 Fusion (12/512 GB): è lui lo smartphone da prendere a meno di 300€

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 300 euro, in questo momento, la scelta giusta è l’ottimo Motorola Edge 50 Fusion, dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Questo modello della gamma Motorola è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro grazie alla nuova offerta in corso su eBay e al codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al momento del pagamento. Lo smartphone è disponibile con pagamento in 3 rate tramite PayPal ed è dotato di 24 mesi di garanzia. L’acquisto può avvenire tramite il box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Fusion: tanta qualità a meno di 300 euro

Il Motorola Edge 50 Fusion è la scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone da meno di 300 euro. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, uno dei migliori chip di questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Il sistema operativo è Android 14, con 3 major update garantiti. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il chip NFC, la certificazione IP68 e il supporto Dual SIM con anche eSIM.

Con l’offerta eBaye il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion al prezzo scontato di 299 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.