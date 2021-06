Se sei già cliente WINDTRE da più di 6 mesi c'è un interessante novità per te che sei fedele all'operatore con la Top Quality Network.

Smartphone scontatissimi se sei già cliente WINDTRE

L'iniziativa in questione premia la fedeltà dei clienti WINDTRE ed offre la possibilità di acquistare dei device ad un prezzo esclusivo se si mantiene attiva l'offerta per 24 mesi. In pratica, la rata mensile è scontata al 100%. Tra gli smartphone più interessanti troviamo:

Costi ed altro

I telefoni, sebbene con rata a 0 euro al mese, hanno un contributo per il piano rateale pari a 4,99€ una tantum. L'iniziativa è disponibile per tutti i clienti WINDTRE o ex Wind attivi da minimo 180 giorni e che hanno attiva una promo a partire da 5,99 euro mensili.

Gli smartphone in promozione sono disponibili nei WINDTRE Store fino ad esaurimento scorte. Inoltre, la scontistica è valida fino al 26 Luglio 2021.

