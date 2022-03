Digitale terrestre: cosa fare se non senti l'audio dei canali Mediaset

Sono davvero tanti gli utenti che nelle ore successive al recente switch off verso il nuovo digitale terrestre lamentano di non riuscire più a sentire l'audio dei canali Mediaset. Questo è solo uno dei numerosi problemi che l'epocale passaggio sta portando con sé.

Forse qualcosa è andato storto nella nuova codifica Mpeg-4? Come mai è impossibile ricevere la traccia audio di questi canali? Nel seguente articolo cercheremo di rispondere prevalentemente a queste due domande, fornendo anche ai lettori, toccati dal problema, una soluzione in merito.

Intanto, le tappe verso il nuovo digitale terrestre continuano a livello regionale, dopo il primo grande switch off dell'8 marzo 2022. Siamo certi che ci saranno diversi altri problemi, oltre alle molte emittenti locali che sono scomparse in diverse Regioni.

La data ultima per il completamento di questo programma serrato dovrebbe essere dicembre 2022 quando in tutta Italia la piattaforma attiva del digitale terrestre dovrebbe passare al DVB-T2 HEVC Main 10.

Digitale terrestre: cosa sta succedendo all'audio dei canali Mediaset

Perché molti utenti stanno riscontrando problemi nella ricezione della traccia audio dei canali Mediaset sul digitale terrestre dall'ultimo switch off dell'8 marzo 2022? La risposta è subito detta: si stanno riscontrando anomalie più gravi del previsto che molti non si aspettavano. In sostanza, possiamo parlare di incompatibilità di tecnologie.

In altre parole, alcuni decoder non sono compatibili con il Dolby Digital+. Questa nuova tecnologia, attivata su tutti i canali Mediaset del digitale terrestre, impedisce agli apparecchi più vecchi la ricezione del formato audio. Quindi, risultano adatti a ricevere la codifica Mpeg-4 lato immagini, ma non lato audio. Stessa cosa, ovviamente, vale per i televisori più datati.

La soluzione

Una brutta sorpresa per molti utenti che, se vogliono risolvere il problema saranno costretti ad acquistare un decoder digitale terrestre o un televisore più recenti. La compatibilità dovrà quindi essere sia al DVB-T2 HEVC Main 10 con codifica Mpeg-4, ma anche alla tecnologia audio Dolby Digital+.

Prima però di procedere all'acquisto di un nuovo apparecchio, il nostro consiglio è quello di provare con una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Infatti, potrebbe essere solo un problema di aggiornamento del decoder o del televisore. Se l'audio dei canali Mediaset – a seguito dell'operazione – ritorna, vuol dire che era solo necessario effettuare una nuova sintonizzazione delle frequenze TV, altrimenti sarà necessario dotarsi di un dispositivo nuovo e compatibile con quanto elencato prima.

Diversa, invece, la soluzione per chi riscontra lo stesso problema con decoder digitale terrestre di Sky. In questo caso sarà l'azienda a fornire un aggiornamento al software dell'apparecchio così che possa ricevere e trasmettere l'audio dei canali Mediaset in Dolby Digital+.