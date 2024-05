Lampadina GU10? Falla SMART con 10€ grazie a TP Link (Alexa e Google)

Tutta l’illuminazione merita di essere resa smart in casa. Non puoi fare a meno di trasformare anche le tue lampadine Gu10 e se ti stai domando se sia possibile, la risposta è affermativa con Tp Link. Anche questo formato non ha da temere e se hai faretti e illuminazione che lo sfrutta, cadi a pennello.

In questo momento, su Amazon, hai uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare tantissimo. Collegati in pagina dove con 9,99€ puoi acquistare la lampadina con un click.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina Gu10 TP Link: l’illuminazione diventa smart in casa

Una lampadina Gu10 eccezionale e che puoi montare in semplicità e velocità a casa. Fai tutto da solo perché è un gioco da ragazzi così come lo è la gestione. Hai a disposizione l’app sul tuo smartphone e la tua voce perché il sistema di TP Link è compatibile con Google e Amazon Alexa in tutto e per tutto.

La lampadina è di tipo LED e consuma poco. Ha tante funzionalità al suo interno con cui personalizzare la luce così che tu possa scegliere tra varie tonalità di bianco, 16 milioni di colori differenti e giochi di luce unici. A tal proposito mi pare giusto dirti che è dimmerabile per poter scegliere una luce soft o più intensa a seconda delle esigenze.

Non hai nulla da perdere ma tutto da guadagnare. Collegati su Amazon dove la lampadina Gu10 di TP Link è in promozione ad appena 9,99€ con sconto del 33%. Acquistane una o quante ne vuoi.

