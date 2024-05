Telecamera Tapo C425 in offerta: l'IA riconosce le minacce in tempo reale

La telecamera di sicurezza Tapo C425 offre prestazioni notevoli per un dispositivo di sorveglianza smart senza fili. Oggi può essere tua ad un prezzo estremamente competitivo: su Amazon è in offerta 119,99€, con un risparmio di 30€ (20%) sul suo prezzo di lancio.

Dotata di una risoluzione 2K QHD, questa telecamera fornisce immagini nitide e dettagliate, il che la rende ideale per monitorare spazi esterni o interni con grande chiarezza. È particolarmente efficace per catturare dettagli come targhe o oggetti più piccoli grazie al suo sensore avanzato e alla capacità di fornire visione notturna a colori utilizzando sensori Starlight integrati e fari incorporati​.

La Tapo C425 è progettata per essere estremamente versatile e facile da installare, grazie al suo design wire-free e alla base magnetica che facilita l’installazione quasi ovunque senza la necessità di cavi. Inoltre, la telecamera è dotata di una batteria da 10000mAh che garantisce fino a 300 giorni di autonomia con una singola carica.

La Tapo C425 offre funzionalità avanzate come la rilevazione AI di persone, animali e veicoli, riducendo gli allarmi falsi e migliorando l’efficienza delle notifiche di movimento. La telecamera permette anche la comunicazione audio bidirezionale, che può essere utilizzata per parlare con chi si trova davanti alla camera, e ha un sistema di allarme integrato che può essere personalizzato.

La Tapo C425 si rivela una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sicurezza affidabile, flessibile e di facile gestione: non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!