Digitale terrestre: cosa devi necessariamente fare oggi

Sono mesi ormai che ci stiamo preparando al primo grande switch off verso il nuovo digitale terrestre. Oggi, 8 marzo 2022, in tutta Italia le trasmissioni su questa piattaforma passeranno dalla vecchia codifica Mpeg-2 a quella nuova in Mpeg-4. Ciò vorrà dire che tutti i canali saranno visibili solo in alta qualità (SD) o in alta definizione (HD).

Quindi, in questa giornata dovrete effettuare alcune azioni necessarie ad accogliere al meglio questa nuova tecnologia, in vista dell'ultimo e importante switch off che trasporterà il digitale terrestre al nuovo DVB-T2 HEVC Main 10.

Vediamo quindi cosa è necessario fare oggi, 8 marzo 2022, in vista del primo switch off al nuovo digitale terrestre con il passaggio alla codifica Mpeg-4.

Nuovo digitale terrestre: cosa fare se il tuo apparecchio non è compatibile

Oggi è il gran giorno. Sul digitale terrestre niente sarà come prima. Infatti, tutte le trasmissioni delle emittenti nazionali e regionali, che hanno deciso di rimanere sulla piattaforma, saranno in alta qualità o in alta definizione.

Proprio ieri, in un nostro speciale dedicato a tutte le bugie sul digitale terrestre, vi abbiamo spiegato questa importantissima differenza. In sostanza, non tutti i canali trasmetteranno in HD, ovvero a 1080i. Molti si sposteranno solo sull'alta qualità (SD) che, come avete potuto notare, è ben differente dall'alta definizione (HD).

Quindi, tutti coloro che non sono provvisti di un televisore o un decoder compatibili con questa tecnologia, vedranno solo alcuni canali nella versione standard SD. Perciò, se siete tra questi, la prima cosa da fare è acquistare un apparecchio compatibile al nuovo digitale terrestre. Non occorre spendere cifre folli, bastano solo circa 30 euro per adeguarsi a questo passaggio epocale garantendovi anche il prossimo switch off al DVB-T2 del 1° gennaio 2023.

Cosa fare se avete un apparecchio compatibile alla codifica Mpeg-4

Invece, se già avete un televisore o un decoder compatibili, per continuare a guardare i canali del digitale terrestre dovrete effettuare una o più risintonizzazioni durante la giornata odierna. Infatti, in queste ore sta avvenendo il passaggio alla codifica Mpeg-4 in tutta Italia e per tutte le emittenti presenti sulla piattaforma.

Come vi avevamo già anticipato, la numerazione dei canali principali in HD verrà invertita posizionandosi dalla 1 alla 9, abbandonando la precedente che andava dalla 501 alla 503. Fa eccezione Rai 3 che continuerà a trasmettere in qualità SD alla numerazione 3 del telecomando, mentre in HD alla 203.

Ovviamente, se avete un apparecchio di ultima generazione dovrebbe operare la risintonizzazione dei canali automaticamente, ma solitamente lo fa nelle ore notturne. Per questo potrebbe essere necessario, per continuare a vedere la programmazione del digitale terrestre, effettuarla manualmente più volte nella giornata. Magari in mattinata, poi nel pomeriggio e infine la sera. Eventuali strascichi dovrebbe risolverli automaticamente il vostro dispositivo durante le ore notturne. Non escludiamo che probabilmente sarà necessario risintonizzare i canali anche durante la giornata di domani, 9 marzo 2022.

Infine, vi ricordiamo che per qualsiasi domanda relativa all'attuale switch off e alle prossime tappe, è disponibile un numero di WhatsApp di assistenza dedicato al nuovo digitale terrestre.