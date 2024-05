SCONTO a TEMPO per la telecamera WiFi a 360°: concentrato di sicurezza

Casa in sicurezza senza trasformarla nel set di un reality TV grazie a TP Link e alla telecamera WiFi che ti sto presentando. Un modello che si adatta ad ogni esigenza, ruota di 360° ed è un concentrato di tecnologie. Si collega all’app sullo smartphone e sai cosa accade a chilometri di distanza.

Non perdere lo sconto a tempo che trovi su Amazon. Il ribasso del 30% fa scendere il prezzo a soli 27,99€ quindi aggiungila subito al carrello senza tentennare. Rimarrai entusiasta.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account hai sia le spedizioni veloci che gratuite in tutta Italia.

Telecamera WiFi a 360° da interno: la monti e funziona subito

Non devi chiamare alcun tecnico se decidi di acquistarla. Posizionala in modo strategico, collegala alla presa di corrente ed hai finito: la telecamera WiFi di TP Link entra in funzione da subito. Per gestirla hai a disposizione un’applicazione dedicata su smartphone (Android e iOS) con cui giochi con le varie impostazioni e tieni sotto controllo la situazione.

È un prodotto studiato per l’interno ed è dotato di rotazione a 360° così da poter monitorare anche più ambienti se è possibile.

Non ti fa strizzare gli occhi dal momento che monta un obiettivo 2K ed è dotata di visione notturna per stare tranquilli anche quando il sole cala o chiudi le tapparelle! Non mancano all’appello l‘audio a 2 vie e la rilevazione del movimento con notifica push sul telefono.

Sfrutta lo slot per inserire una MicroSD e salvare i filmati oppure abbonati al cloud.

Insomma, se desideri mettere casa al sicuro questa telecamera WiFi ti sta strizzando l’occhio. Approfitta dello sconto del 30% e acquistarla a soli 27,99€ su Amazon.

Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite con l’abbonamento Prime attivo sul tuo account.