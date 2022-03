Digitale terrestre post 8 marzo: ecco le prossime tappe dello switch off

La prima tappa verso il nuovo digitale terrestre si è conclusa ieri con lo switch off dei canali dalla codifica Mpeg-2 alla Mpeg-4. Ciò vuol dire che molte emittenti nazionali e regionali trasmetteranno in alta definizione, ovvero in 1080i (HD). Nondimeno alcuni canali saranno ancora visibili in modalità simulcast, con un clone in alta qualità (SD) e non in HD, ma non ancora per molto.

Infatti, ci attendono diverse tappe prima che arrivi quella definitiva che ci porterà al DVB-T2 HEVC Main 10 quando tutti i canali trasmetteranno in alta definizione. È quindi importante conoscere i vari passaggi perché in questo modo non ci troveremo impreparati quando dovremo affrontare i necessari cambiamenti. Come è successo ieri con il primo grande switch off del digitale terrestre. Vediamo quindi il calendario completo di tutte le prossime date utili di questo processo al nuovo digitale terrestre e scopriamo quando arriverà lo switch off definitivo.

Digitale terrestre: il calendario completo delle prossime tappe

Le prossime tappe verso il nuovo digitale terrestre si concentreranno su specifiche Regioni d'Italia. Si tratta del calendario dove sono indicate le date durante le quali gli operatori di rete nazionali anticiperanno il passaggio al DVB-T2 prima delle scadenze previste. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi giorni da qui fino al 2023:

7-11 marzo 2022 ( Piemonte ) Monferrato, parte della provincia di Asti, Alessandria, Torino, Biella, Vercelli, Novara);

) Monferrato, parte della provincia di Asti, Alessandria, Torino, Biella, Vercelli, Novara); 7-11 marzo 2022 ( Emilia Romagna ) parte della provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna;

) parte della provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna; 7-11 marzo 2022 ( Lombardia ) Pianura Padano Veneta parte della provincia di Pavia, Milano, Varese, Cremona, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Lecco, Brescia, Lodi, Mantova);

) Pianura Padano Veneta parte della provincia di Pavia, Milano, Varese, Cremona, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Lecco, Brescia, Lodi, Mantova); 7-11 marzo 2022 ( Veneto ) Pianura Padano Veneta, parte della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia);

) Pianura Padano Veneta, parte della provincia di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia); 7-11 marzo 2022 ( Friuli Venezia Giulia ) parte della provincia di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste);

) parte della provincia di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste); 14 marzo 2022 ( Emilia Romagna ) Alto Appennino Forlivese e Cesenate, parte della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e provincia);

) Alto Appennino Forlivese e Cesenate, parte della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e provincia); 15-24 marzo 2022 ( Marche );

); 25 marzo – 6 aprile 2022 ( Abruzzo );

); 1-7 aprile 2022 (Molise).

L'ultima tappa per il passaggio completo al DVB-T2 quindi dovrebbe essere prevista per il 1° gennaio 2023. Prima di quella data sarà indispensabile che tutti siano in possesso di un televisore o decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. Ricordiamo, inoltre, che è già disponibile il nuovo Bonus TV che permette a tutti e senza ISEE di accedere a uno sconto sull'acquisto di un nuovo televisore rottamando il vecchio, che però non deve essere compatibile con il DVB-T2.