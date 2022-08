DAZN: guida alla scelta dei piani Standard e Plus

DAZN in questi giorni ha introdotto alcune novità. Perciò è necessaria una guida all’abbonamento. Infatti, sono due i nuovi piani disponibili per attivare il servizio. Questi sono stati creati per mettere ordine su una pratica ormai diffusa, quella della condivisione dell’account.

Questa permette a un utente di condividere il proprio abbonamento personale fornendo a terzi le credenziali di accesso. Tale pratica, in precedenza, permetteva al titolare di dividere l’importo risparmiando. Peccato però che la politica di DAZN ora non lo permetta.

Vediamo quindi tra il piano Standard e il piano Plus quali dei due fa al caso tuo. Ovviamente i contenuti disponibili sono davvero tanti e anche quest’anno il colosso dello streaming sportivo detiene l’esclusiva della Serie A TIM per ben 266 partite, oltre a tantissimi altri campionati e sport.

DAZN: quando scegliere il piano Standard

Iniziamo subito cercando di capire quando è meglio optare per il piano DAZN Standard. Prima di tutto occorre avere ben chiaro chi vedrà con noi i contenuti in streaming live e on demand. Se sei solo tu allora questo è il piano che fa al caso tuo.

Infatti, con soli 29,99 euro al mese potrai guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi alla stessa rete internet. Attenzione quindi, perché il secondo dispositivo dovrà fruire del servizio nella stessa abitazione.

Quando scegliere il piano Plus

A differenza di quello Standard, il Piano DAZN Plus costa 10 euro in più, quindi 39,99 euro al mese. Tuttavia questo abbonamento consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi differenti, anche in luoghi differenti.

In altre parole, potrai connetterti da casa e un altro membro della famiglia in mobilità o in un luogo diverso dalla vostra abitazione. Il piano Plus permette di registrare fino a un massimo di sei dispositivi all’App ufficiale, utilizzando il servizio contemporaneamente in mobilità.

DAZN: alcune precisazioni sulla condivisione dell’abbonamento

Resta però una precisazione da fare che riguarda i Termini e Condizioni della società. Sostanzialmente la condivisione dei contenuti, che si tratti del piano Standard o del piano Plus, deve avvenire tra persone che vivono in un unico nucleo domestico:

Solo chi sottoscrive l’abbonamento e i suoi conviventi – spiega la società – possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Potrai quindi decidere quali dispositivi aggiungere o rimuovere dal tuo abbonamento DAZN. In questo modo avrai sempre tutto sotto controllo e non ti troverai a dover affrontare fastidiosi blocchi imposti dalle limitazioni ora vigenti sulla condivisione dell’account.

