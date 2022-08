DAZN: come aggiungere e rimuovere un dispositivo in pochi secondi

DAZN ha da poco attivato i nuovi piani di abbonamento realizzati per combattere la condivisione indiscriminata degli account. Si tratta di due piani: quello standard, che permette di registrare l’app su un massimo di due dispositivi, e quello Plus che, invece, allarga la possibilità su un massimo di sei dispositivi.

È chiaro che, con questa stretta, sia di vitale importanza selezionare bene i dispositivi dai quali accedere al contenuto in streaming del colosso sportivo. Con il piano standard c’è da fare particolare attenzione per evitare spiacevoli blocchi, magari proprio sul device che usiamo per assistere alle partite della Serie A TIM.

Ti sarà quindi utili capire come poter aggiungere o rimuovere uno o più dispositivi sul tuo abbonamento DAZN. Queste semplici istruzioni ti permetteranno di tenere sotto controllo tutte le app che hanno l’accesso ai contenuti in streaming. In questo modo potrai gestirle al meglio facendo una cernita di quelle necessarie e non.

Se ancora non ti sei abbonato cosa stai aspettando? Registra un account su DAZN e goditi tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League, la Serie BKT, la Liga, l’NFL e molto altro sport. Scegli il piano che fa al caso tuo e inizia ad accedere a tantissimi contenuti sportivi live ed esclusivi.

DAZN: aggiungi o rimuovi un dispositivo

Da sempre DAZN permette agli utenti di aggiungere o rimuovere uno o più dispositivi dal proprio abbonamento. Molto probabilmente prima non era una necessità dato che la restrizione sulla condivisione dell’account è stata introdotta in questi giorni.

Per aggiungere un dispositivo basta seguire questi semplici e veloci passaggi. Accedi a DAZN dal tuo browser e seleziona “Il mio account“. Poi cerca “Dispositivi” e in questa sezione individua il device in tuo possesso e seleziona il comando “Aggiungi“.

Per rimuovere un dispositivo, invece, accedi sempre a DAZN dal tuo browser e seleziona “Il mio account“. Poi individua sempre la voce “Dispositivi“. Selezionandola entrerai nella pagina dove sono elencati tutti i dispositivi.

Quelli che hanno l’accesso ai contenuti in streaming tramite l’app ufficiale li riconoscerai dal comando “Rimuovi dispositivo“. Controllali tutti e seleziona questa voce solo per quelli che vuoi disattivare e rimuovere dall’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.