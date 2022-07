Serie A TIM: come vedere il campionato 2022-2023 su DAZN

È tutto pronto per il calcio di inizio del nuovo campionato della Serie A TIM 2022-2023. Anche per quest’anno l’esclusiva è di DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport. Sono tantissimi i contenuti che offre per chi è appassionato.

All’appello manca poco più di un mese all’inizio della Serie A TIM. Perciò, se ancora non lo hai fatto e non vuoi perderti nemmeno una delle partite della tua squadra del cuore, devi abbonarti subito a DAZN.

Il vantaggio è che con DAZN puoi disdire quando vuoi e non sei vincolato. Avrai tutta la Serie A TIM e molto altro sport a soli 29,99 euro al mese. Un’ottima offerta per chi vuole gustarsi un anno ricco di emozioni e colpi di scena.

Serie A TIM: come abbonarsi a DAZN

Abbonarsi a DAZN per vedere la Serie A TIM e molto altro sport è semplice, immediato, sicuro e veloce. Non devi far altro che collegarti al sito e registrare un nuovo account selezionando “Attiva ora“. Inserendo Nome, Cognome, Indirizzo Email e una Password creerai il tuo profilo.

Poi dovrai inserire gli estremi del pagamento che avvengono su base mensile. Il piano standard è di 29,99 euro al mese e permette di collegare fino a un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente.

Il piano plus, invece, è di 39,99 euro al mese e permette di collegare fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Una soluzione che permette a chi ha una famiglia numerosa di condividere l’abbonamento o di suddividerne il costo.

Questa politica nasce dall’esigenza di contrastare la condivisione degli account con più utenti per dividere il costo dell’abbonamento con più persone. DAZN ha quindi deciso di venire incontro alle esigenze di molti abbonati creando un piano che con 10 euro in più permette di fornire l’accesso fino a un massimo di 6 dispositivi con lo stesso nome utente e password.

Oltre alla Serie A TIM, DAZN offre anche il calcio internazionale, la UEFA Champions League e i migliori match della UEFA Conference League. E poi Serie BKT, LaLiga Santander, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre alla UEFA Women’s Champions League, e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

