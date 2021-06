OnePlus ha programmato la sua prossima conferenza di lancio “OnePlus Summer Launch” per il 10 giugno. La società ha confermato di annunciare la serie le nuove OP TV U1S insieme a OnePlus Nord CE 5G in occasione di questo evento.

OnePlus TV Serie U1S: specifiche tecniche

La maggior parte delle specifiche della serie OnePlus TV U1S sono già state trapelate. Ma il nuovo leak rivela ancora più informazioni. L'ultima perdita proviene dall'informatore affidabile Ishan Agarwal in collaborazione con PriceBaba.

Secondo i render condivisi dal leakster, la nuova serie di prodotti per l'home entertainment del marchio cinese presenterà un design senza cornice. I televisori presenteranno un logo OnePlus in basso al centro e un testo “Co-sintonizzato con Dynaudio” nell'angolo in basso a destra.

I televisori avranno anche quattro indicatori LED per microfoni a campo lontano sotto il logo. Inoltre, a differenza di altri TV in questa fascia di prezzo, il telecomando Bluetooth per la serie OnePlus TV U1S includerà anche l'NFC, oltre ad un microfono.

Come da rapporti precedenti, la prossima gamma di OnePlus TV sarà disponibile in tre dimensioni: 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Tutte e tre le varianti sfoggeranno un pannello LCD retroilluminato a LED con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (4K), 1,07 miliardi di colori, gamma cromatica DCI-P3 al 93%, precisione del colore ΔE<2 e luminosità di picco di 300 nit. Il display supporterà anche una frequenza di aggiornamento di 60Hz, l'MEMC, l'HDR10+ e l'HLG.

Il televisore sarà alimentato da un chipset MediaTek accoppiato con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Eseguirà Android TV 10 con il servizio di aggregazione di contenuti OxygenPlay 2.0. Ci sarà l'integrazione con le OnePlus Buds e le videochiamate Google Duo a 1080p tramite l'accessorio OnePlus Plug-n-Play TV Camera.

Per quanto riguarda l'audio, la TV sarà dotata di speaker da 30 W sintonizzati Dynaudio con supporto per Dolby Atmos. Sul fronte della connettività e delle porte, sarà dotato di WiFi dual band, Bluetooth 5.0, 1 x HDMI 2.1 con eARC, 2 x HDMI 2.0 e 2 x USB 2.0.

La fotocamera OnePlus TV Plug-n-Play è nell'ordine delle cose anche da prima che iniziassero a emergere i dettagli delle nuove OnePlus TV U1S. Ma questa è la prima volta che vediamo i render dell'accessorio, per gentile concessione di Yogesh in collaborazione con MySmartPrice.

L'accessorio verrà spedito con un cavo da USB Type-C a USB Type-A per il collegamento con i modelli di TV OnePlus compatibili. Dovrebbe essere fornito in bundle con la variante da 65 pollici dei prossimi OnePlus TV U1.

