Videocamera di sorveglianza TP-Link 2K: sconto TOP del 30%

Il tuo bambino è ancora troppo piccolo e non te la senti di lasciarlo dormire nella sua stanzetta senza che tu possa controllare la situazione? Non ti senti sicuro di lasciare la tua casa incustodita quando parti per il weekend o mentre stai lontano per lavoro? Nessun problema, su Amazon c’è quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di acquistare questa imperdibile videocamera di sorveglianza TP-Link 2K in offerta, al prezzo di poco meno di 28 euro invece di quasi 40 euro.

Tuttavia, per acquistare questa eccellente telecamera di sorveglianza al prezzo così piccolo, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto WOW del 30%. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te spedizione e reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la priva gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Grazie a questo piccolo ma potente strumento, avrai la possibilità di avere video di alta qualità e di una Visione notturna fino a 8 metri, con risoluzione 2K Full HD. In questo modo, le immagini saranno chiare e cristalline. Inoltre, non manca la Rilevazione del movimento grazie alla quale riceverai in maniera istantanea notifiche push nel momento in cui sarà intercettato un movimento all’interno della tua abitazione.

Non manca l’utilissimo Allarme acustico e luminoso integrato che andrà ad innescare un effetto sonoro o luminoso. Tutto ciò sarà utile per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, questo prodotto è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Quindi, non ti resta che concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questa ottima videocamera di sorveglianza TP-Link 2K a circa 28 euro. Affrettati e non perdere altro tempo.