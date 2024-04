Vecchio citofono SMART: Ring Intercom a metà prezzo, codice SEGRETO (49€)

Inizia a rispondere al citofono e aprire il portone da ovunque ti trovi! Anche se il tuo sistema è vecchio, puoi renderlo smart con poco: Ring Intercom ti permette di farlo in modo semplice e intuitivo. Questo dispositivo intelligente si collega al tuo dispositivo esistente, rendendolo compatibile con Alexa e l’app Ring. In promozione su Amazon, usando uno speciale codice sconto, puoi portarlo a casa a metà prezzo. Per averlo a 49,99€, basta metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice ” RINGBIRTHDAY “. Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Grazie alla funzione di apertura a distanza, puoi parlare con i visitatori e aprire il portone direttamente dall’app, sia che ti trovi a casa, al lavoro o in viaggio. Potrai dare il benvenuto agli ospiti, monitorare le consegne anche quando non sei presente e perfino inviare “Chiavi ospite” temporanee per consentire l’accesso programmato.

L’audio bidirezionale ti permette di comunicare chiaramente con chiunque suoni, mentre la compatibilità con Alexa ti offre il controllo vocale per gestire tutto più comodamente. Nessuna modifica al tuo sistema citofonico condominiale, solo un pratico upgrade “fai da te” per rendere smart il tuo ingresso.

Grazie alle notifiche in tempo reale sullo smartphone, non ti perderai più nessun visitatore. E con la verifica automatica per le consegne Amazon, potrai far recapitare i tuoi pacchi in sicurezza anche quando non sei a casa.

