Interruttore a relè intelligente 16A: 2 pezzi in OFFERTA con il 37% di sconto

In ottica smart home, dovresti assolutamente considerare l’acquisto di questo pack formato da 2 relè di commutazione smart che può essere tuo in offerta a soli 37,90 euro invece di 59,99. Un’ottima soluzione per migliorare la domotica della tua abitazione in modo semplice e veloce.

Come funziona il relè intelligente di Shelly

Lo Shelly Plus 2PM è un’interruttore a relè intelligente con funzionalità Wi-Fi e Bluetooth su 2 canali, con una capacità massima di 16A (con picchi fino a 18A) e misurazione della potenza. Un dispositivo versatile che puoi utilizzare persino come ripetitore Wi-Fi, per darti una connettività affidabile in tutta la casa.

Il relè è in grado anche di monitorare il consumo energetico di dispositivi elettrici individuali, consentendoti di analizzare e gestire il consumo energetico in modo efficiente. Dotato di due misuratori di potenza integrati, il Shelly Plus 2PM consente di monitorare il consumo di ciascun canale separatamente e offre una memorizzazione gratuita dei dati di consumo per aiutare a prevedere e ridurre i costi dell’elettricità.

Il dispositivo è poi in grado di controllare due circuiti diversi e monitorarne il consumo separatamente. Con l’interruttore manuale, l’applicazione dedicata, i sistemi di automazione domestica o il controllo vocale, è possibile controllare facilmente i dispositivi collegati e gestirne le impostazioni in modo flessibile e personalizzato.

Infine, l’app Shelly Smart Control offre un’esperienza utente intuitiva per controllare i dispositivi Shelly da remoto e ricevere notifiche per gli eventi automatizzati della casa con una configurazione personalizzata. Approfitta quindi dello sconto Amazon sul pacchetto da 2 pezzi e acquistalo a soli 37,90 euro invece di 59,99.