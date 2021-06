In queste ore è appena stato trapelato il prezzo di vendita del futuro OnePlus Nord CE 5G in India. Non di meno, è stato anche svealto il design del portatile.

OnePlus Nord CE 5G: cosa sappiamo?

OnePlus toglierà i veli dal suo Nord CE 5G il 10 giugno in India e in Europa. In vista del lancio, il marchio ha rivelato il design posteriore del prodotto. Inoltre, il prezzo del telefono è apparso anche molto prima del lancio.

Un documento ufficiale della banca HDFC indiana ha rivelato che l'azienda offrirà un'offerta di rimborso da parte degli acquirenti di OnePlus Nord CE 5G. In più, il documento rivela che il telefono sarà disponibile con un prezzo di Rs 22.999 (circa $ 315) e la banca offrirà un'offerta di rimborso di Rs 1.000. Come è già noto, il preordine dello smartphone inizierà l'11 giugno e le vendite partiranno il 16 giugno. I clienti che lo prenoteranno riceveranno gadget del valore di Rs 2.699 (~ $ 37).

Come si può vedere dal teaser pubblicato su Twitter, il OnePlus Nord CE 5G di colore blu è dotato di un'unità a tripla fotocamera verticale. Un altro teaser del marchio ha rivelato che il suo schermo ha un foro nell'angolo in alto a sinistra.

Il poster conferma che il telefono è dotato di una batteria da 4.500 mAh che supporta la tecnologia Warp Charge 30T. La società ha anche confermato attraverso i nostri teaser che offrirà funzionalità come una fotocamera principale da 64 megapixel e un jack audio da 3,5 mm.

Rapporti passati hanno rivelato che il terminale disporrà di un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La piattaforma mobile Snapdragon 750G alimenterà il dispositivo e dovrebbe arrivare in varianti come 6 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe esserci un modello superiore con 12 GB di RAM.

La fotocamera principale da 64 megapixel sarà accoppiata con un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie, sarà dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il dispositivo verrà precaricato con il sistema operativo Android 11.

