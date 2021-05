In queste ore le specifiche chiave della nuova serie di televisori smart di casa OnePlus sono trapelate a pochi giorni di distanza del lancio ufficiale.

OnePlus: cosa sappiamo delle nuove TV smart?

Ricordiamo che OnePlus è entrato nella categoria delle smart TV nella seconda metà del 2019 con il lancio della serie OP TV Q1. Il marchio ha introdotto le serie U1 e Y1 nel 2021. All'inizio di questa settimana ha persino aggiunto un nuovo modello facente poarte di quest'ultima line-up. Ora, secondo una nuova fuga di notizie, la società lancerà presto le nuove U1S.

Sebbene la compagnia cinese venda televisori smart da quasi due anni, questi sono ancora appannaggio del solo mercato indiano. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dall'azienda diverse settimane fa, questi dovrebbero presto raggiungere l'Europa. Quindi, non sorprende apprendere che la prossima serie OnePlus TV U1S verrà lanciata per la prima volta in India, secondo quanto riportato dal tipster Ishan Agarwal, che ha collaborato con PriceBaba per condividere queste informazioni.

Secondo il leakster, la serie OnePlus TV U1S sarà composta da tre varianti: 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Si dice che tutti e tre i modelli sfoggino un pannello LCD retroilluminato a LED con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel (4K) e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il pannello su questi televisori supporterà l'HDR 10+, l'HLG e il MEMC. Per quanto riguarda l'audio, i televisori saranno dotati di altoparlanti da 30 W supportati da Dolby Atmos e sintonizzati da Dynaudio. Ma è interessante notare che presenteranno HDMI 2.0, mentre la rivale Xiaomi offre prodotti con HDMI 2.1.

Sul fronte del software, le prossime smart TV OnePlus eseguiranno il sistema operativo Android TV 10 con il servizio di aggregazione dei contenuti OxygenPlay.

Il punto forte di questi televisori sarà il supporto per un accessorio webcam staccabile con un microfono incorporato. Utilizzando questo accessorio, gli utenti potranno effettuare videochiamate a 1080p su Google Duo.

Sfortunatamente, non si sa la data di lancio e il prezzo della serie OnePlus U1S e dell'accessorio correlato. Ma quello che sappiamo è che questa fotocamera sarà compatibile con le “vecchie” smart TV OnePlus.

