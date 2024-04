La TECNOLOGICA BILANCIA di Xiaomi è in offerta su Amazon (-24%)

Su Amazon oggi puoi acquistare la rivoluzionaria bilancia di Xiaomi ad un prezzo davvero imperdibile: grazie allo sconto del 24% è tua infatti a soli 18,99 euro invece di 24,99. Potrai scoprire un modo davvero innovativo per pesarti.

Bilancia Xiaomi: scopri l’innovazione

Si chiama Xiaomi Mi Smart Scale 2 ed utilizza una tecnologia avanzata che, toccando gli elettrodi della bilancia con i piedi, permette alla corrente di fluire attraverso il corpo: in questo modo, l’algoritmo della bilancia può stimare diversi parametri relativi alla composizione corporea, come la massa muscolare, la percentuale di grasso corporeo e la quantità di acqua nel corpo.

Puoi avere così una panoramica dettagliata della salute e della tua forma fisica. Il tutto con un design che si distingue per le sue linee arrotondate e la struttura ultrasottile, che conferiscono un aspetto stilizzato e minimalista. on una piattaforma di gradini di dimensioni 300 x 300 mm e uno spessore di soli 20 mm, è estremamente maneggevole e facile da riporre in qualsiasi ambiente domestico.

La bilancia è infine in grado di monitorare fino a 16 utenti diversi: l’app Mi Fit riconoscerà automaticamente quale utente sta effettuando la pesata in base ai dati storici memorizzati. Un gioiello di tecnologia tuo a soli 18,99 euro invece di 24,99.