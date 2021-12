Cosa aspettarci da Apple per il 2022?

Per il 2022 si attendono tanti nuovi prodotti Apple; certo, molti non sono più venduti (HomePod Classic, iPhone XR, Mac con SoC Intel e altri) però ci si aspetta tanti nuovi gadget dall'OEM di Cupertino. Ovviamente, oltre ai canonici iPhone 14 e Apple Watch Series 8.

Ecco i prodotti Apple che arriveranno nel prossimo anno

Uno dei nuovi prodotti più attesi in arrivo è il MacBook Air completamente rinnovato. Si dice che il nuovo laptop sia caratterizzato da un design a bordi piatti, e che abbandonerà l'iconico design affusolato che abbiamo visto in questi anni.

L'affidabile analista Ming-Chi Kuo ha anche riferito che il device arriverà in tanti colori simili a quelli dell'iMac da 24 pollici. Presenterà poi, secondo quanto riferito, cornici bianche e una tastiera bianca. Ci sono anche indiscrezioni secondo cui il modello Air potrebbe presentare una tacca simile a quella del MacBook Pro, ma non è chiaro se ciò verrà effettivamente realizzato.

Infine, in termini di potenza del processore, sarà il primo Mac alimentato dal chip M2 di prossima generazione. Dovrebbe essere rilasciato a metà del 2022. Secondo quanto riferito, sarà “leggermente” più costoso dell'attuale Air.

Secondo Bloomberg poi, Apple sta pianificando un nuovo Mac Pro con tecnologia Apple Silicon. Questa macchina potrebbe essere circa la metà delle dimensioni dell'attuale Mac Pro in termini di design. Sarà disponibile in 20 o 40 configurazioni di core di elaborazione, composte da 16 core ad alte prestazioni o 32 core ad alte prestazioni e quattro o otto core ad alta efficienza. Secondo quanto riferito, le opzioni GPU includerebbero opzioni a 64 core e 128 core.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, la mela starebbe anche pianificando un nuovo cosiddetto “Mac Mini Pro” con un design industriale di nuova generazione. Jon Prosser ha riferito che il nuovo Mac Mini sarà caratterizzato da un nuovo chassis esterno con una superficie riflettente “simile al plexiglass” nella parte superiore, il tutto in un involucro in alluminio.

Non mancherà un nuovo iMac da 27 pollici alimentato da Apple Silicon nel 2022. È probabile che il nuovo AiO sia dotato di un chip Silicon di fascia alta all'interno. Presenterà una configurazione del modello base di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, proprio come il nuovo MacBook Pro. Secondo quanto riferito, includerà una porta HDMI, uno slot per schede SD e più connessioni USB-C/Thunderbolt.

Passando all'iPhone, il primo nuovo melafonino che ci aspettiamo da Apple nel 2022 è un nuovo iPhone SE di terza generazione. Questo dovrebbe essere simile all'attuale SE, ma con l'aggiunta di un chip A15 e del modem 5G.

Ultimo ma non meno importante, secondo quanto riferito, il 2022 sarà anche l'anno in cui Apple rilascerà la prima iterazione del suo visore AR/VR di cui si parla da tempo.