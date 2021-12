Cosa aspettarci dal nuovo MacBook Air del 2022?

I colleghi di MacRumors hanno stilato una classifica delle cinque features che si aspettano dal nuovo portatile ultra-leggero di Apple, il MacBook Air.

MacBook Air 2022: cinque elementi che vorremmo

Nel 2022 infatti, Apple rilascerà una versione aggiornata del MacBook Air con alcune delle più grandi modifiche al design che abbiamo visto dal 2010, quando Apple ha introdotto le opzioni di dimensioni da 11 e 13 pollici. Nel video riportato di seguito, MacRumors elenca cinque caratteristiche che ci aspettiamo sulla nuova macchina.

Niente più design stondato e affusolato : gli attuali modelli Air‌ hanno un design a cuneo che si assottiglia verso la parte anteriore, ma il nuovo Air‌ assomiglierà molto di più al MacBook Pro con un design uniforme su tutto il corpo. Tuttavia, si discosterà dal MacBook Pro in termini di porte. L'azienda dovrebbe includere solo porte USB-C;

: gli attuali modelli Air‌ hanno un design a cuneo che si assottiglia verso la parte anteriore, ma il nuovo Air‌ assomiglierà molto di più al MacBook Pro con un design uniforme su tutto il corpo. Tuttavia, si discosterà dal MacBook Pro in termini di porte. L'azienda dovrebbe includere solo porte USB-C; Cornici bianche : si dice che il MacBook Air‌ sia modellato sulla base dell'iMac da 24 pollici, con cornici bianco sporco attorno al display e una tastiera bianca con una fila completa di tasti funzione. Il Pro ci ha sorpreso tutti con una tacca per la fotocamera e le voci suggeriscono che anche l'Air‌ presenterà il medesimo notch, ma in bianco;

: si dice che il MacBook Air‌ sia modellato sulla base dell'iMac da 24 pollici, con cornici bianco sporco attorno al display e una tastiera bianca con una fila completa di tasti funzione. Il Pro ci ha sorpreso tutti con una tacca per la fotocamera e le voci suggeriscono che anche l'Air‌ presenterà il medesimo notch, ma in bianco; Più colorazioni disponibili : Continuando con il tema ‌iMac‌, il nuovo ‌MacBook Air‌ dovrebbe essere reso disponibile in diverse opzioni di colore. I colori potrebbero essere simili a quelli dell'iMac da 24 pollici: blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola. Apple ha una storia di utilizzo di colori vivaci per le sue macchine non Pro e diverse opzioni di colore distinguerebbero chiaramente il modello Air‌ dal suo fratello Pro;

: Continuando con il tema ‌iMac‌, il nuovo ‌MacBook Air‌ dovrebbe essere reso disponibile in diverse opzioni di colore. I colori potrebbero essere simili a quelli dell'iMac da 24 pollici: blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola. Apple ha una storia di utilizzo di colori vivaci per le sue macchine non Pro e diverse opzioni di colore distinguerebbero chiaramente il modello Air‌ dal suo fratello Pro; Display mini-LED : Apple ha introdotto un display mini-LED con tecnologia ProMotion nei modelli Pro 2021 e il nuovo Air‌ 2022 potrebbe adottare lo stesso pannello, ma senza ProMotion (refresh rate adattivo fino a 120 Hz). Si prevede che il display del nuovo modello misurerà ancora 13 pollici.

: Apple ha introdotto un display mini-LED con tecnologia ProMotion nei modelli Pro 2021 e il nuovo Air‌ 2022 potrebbe adottare lo stesso pannello, ma senza ProMotion (refresh rate adattivo fino a 120 Hz). Si prevede che il display del nuovo modello misurerà ancora 13 pollici. Chip M2: Le voci suggeriscono che il MacBook sarà dotato di un chip “M2”, che sarebbe una versione aggiornata dell'M1. Non sarà potente come l'M1 Pro e Max utilizzati nel modello Pro, ma offrirà un miglioramento rispetto all'attuale M1. Si prevede che continuerà a presentare una CPU a 8 core, ma con prestazioni più veloci e nove o 10 core GPU, rispetto ai sette o otto della M1‌.

C'è un'altra voce notevole: il prossimo “MacBook Air” potrebbe non essere affatto un “Air”. Apple potrebbe avere in programma di ripristinare il nome standard “MacBook”, che non è stato utilizzato da quando è stato dismesso il portatile da 12 pollici qualche anno fa.