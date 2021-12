iPhone SE 3 con modem 5G sarà quello "da comprare"

Apple iPhone SE 3 con supporto per connettività 5G potrebbe presto presto nella fase di produzione di prova; ecco cosa è emerso in queste ore.

iPhone SE 3 arriverà prima del previsto

L'OEM di Cupertino ha un iPhone economico nella sua line-up; si chiama SE (2020) ed è il secondo arrivato dopo la prima generazione del2016. Ora sappiamo che Apple dovrebbe presto lanciare il modello di terza generazione nel corso del prossimo anno.

Se si deve credere al nuovo rapporto, il nuovo iPhone SE 3 è destinato a entrare presto nella fase di produzione di prova. È stato anche riferito che più fornitori si stanno preparando per la spedizione di componenti per il prossimo modello di melafonino low-cost.

Sulla base delle indiscrezioni emerse ad oggi, sappiamo che il prossimo iDevice dovrebbe essere dotato di un display LCD Retina HD da 4,7 pollici e presenterà anche un pulsante Home con un sensore di impronte digitali incorporato. È probabile che sia l'ultimo smartphone della mela a presentare un pannello LCD e un pulsante home.

Il terminale dovrebbe essere alimentato dal processore Apple A15 insieme a 3 GB di RAM, mentre la variante Plus includerà 4 GB di RAM. Il chipset offre anche il supporto per la connettività 5G al telefono. Ci sarà ancora un sensore per fotocamera singola da 12 megapixel sul retro con funzionalità fotografiche migliorate.

Nella sua recente stima, J.P. Morgan afferma che questo nuovo SE potrebbe attirare quasi 1,4 miliardi di utenti possessori di telefoni Android di fascia medio-bassa e circa 300 milioni di utenti di modelli di iPhone più vecchi. Ha aumentato le stime per le vendite fiscali 2022 di melafonini SE a 30 milioni di unità e ha aumentato le aspettative di spedizioni annuali di telefoni della mela a 250 milioni di unità, ovvero 10 milioni in più rispetto a quest'anno.