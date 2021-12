Come sfruttare tutta la potenza dei nuovi MacBook Pro

Se avete ricevuto nu nuovo MacBook Pro 2021 (o magari ve lo siete regalato per Natale), ecco delle applicazioni che, secondo voi, vi permetteranno di sfruttarlo al meglio.

MacBook Pro: e adesso cosa scarico?

In primo luogo sappiate che questi software girano perfettamente su Mac con SoC M1, M1 Pro e M1 Max. Certo, su questi ultimi avrete un boost di potenza non da poco, tuttavia, i “vecchi” M1 sanno ancora il fatto loro. Cominciamo subito con l'elendo di programmi “Must Have”.

Suite Adobe

Certo, si paga. Costa 36,99€ al mese e comprende tutte le applicazioni principali della Creative Cloud: da Photoshop a Premiere Pro, da Illustrator ad After Effects. Segnaliamo che con l'abbonamento si ha diritto anche all'accesso gratuito ad alcuni software per iPad. Per chi lavora nel campo dell'imaging, questa è la miglior scelta. Lo sappiamo che è un prezzo non proprio “basic”, ma per chi ci lavora con questi editor, è una scelta obbligata. E poi, ci sono tante chicche aggiuntive come Adobe Font, le immagini stock da scaricare e molto altro ancora.

OpenOffice

Questo programma è un software che racchiude, al suo interno, tutta la suite Office di Microsoft. Dove sta la differenza? È tutto gratuito, c'è la lingua italiana ed è super versatile, oltre che intuitivo. Dovete solo prenderci la mano.

App per la messaggistica

Ci sono le app per le chat online: WhatsApp Desktop, Telegram Desktop, Messenger di Facebook, Skype per MacOS.

Per il vostro lavoro

Se siete soliti organizzare il lavoro con colleghi/amici e superiori, vi consigliamo Spark e Trello. Quest'ultimo lo usiamo in redazione e possiamo assicurarvi che è perfetto, immediato, facilmente gestibile da chiunque. Occorre solo registrarsi con la mail e unirsi agli “spazi di lavoro”.

Dulcis in fundo, vogliamo consigliarvi questi due software che amiamo ma che non sono nella nostra “top 5”:

DaVinci : la versione gratis è (quasi) perfetta. Nasce come programma per la color, ma è ottimo anche per l'editing.

: la versione gratis è (quasi) perfetta. Nasce come programma per la color, ma è ottimo anche per l'editing. Zoom: non il nostro sistema di videochat preferito, ma viene spesso usato in ambito professionale durante i colloqui. Sempre meglio averlo sul proprio Mac. Ad ogni modo, c'è anche Microsoft Teams e Google Meet integrato in Gmail.

Dal browser Chrome (scaricatelo se avete più device Windows-Mac-Apple-Android perché vi sincronizza tutto con la sola mail), vi suggeriamo Canva, un ottimo tool per la creazione di post/locandine/grafiche o Adobe Creative Cloud Express.