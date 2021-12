WhatsApp Desktop: le reazioni ai messaggi appaiono nella beta

Le notifiche alle reazioni ai messaggi si affacciano sul client beta di WhatsApp Desktop. A seguito dell'arrivo di una nuova UI circa le onde sonore nelle bolle dei messaggi audio su Android e iOS, il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato la versione 2.2147.11 dandoci la possibilità di scoprire che in futuro si potrà decidere se ricevere o meno le notifiche quando un utente risponde a un messaggio in chat con una reazione.

Le notifiche alle reazioni sbarcano sulla beta di WhatsApp Desktop

Disponibile su mobile dalla versione 2.21.24.8 per Android e dalla versione 2.21.210.15 su iOS, solo in queste ore il team di sviluppo sta predisponendo l'introduzione del supporto alle notifiche circa le reazioni sul client beat per il desktop. Infatti, com'è possibile notare qui in basso, all'interno del pannello delle notifiche sarà possibile scegliere se disabilitare le notifiche per tutte le reazioni ai messaggi.

A differenza di quanto avviene già adesso sul client beta per Android, la funzionalità per WhatsApp desktop/web permetterà all'utente di disabilitare tutte le notifiche per le reaction ai messaggi, e non quelle relative a una singola chat – non è ancora chiaro se build future permetteranno di silenziarle chat per chat.

Trattandosi di una funzionalità ancora oggi in fase di sviluppo, non è chiaro quando WhatsApp Desktop beta introdurrà il supporto a questa feature.