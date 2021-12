MacBook Pro con M1 Max: perfetto per i fotografi

Gli ultimi test mostrano la potenza del MacBook Pro M1 Max con Adobe Lightroom. Di fato, non è un segreto che i nuovi laptop con SoC M1 Pro e M1 Max siano macchine impressionanti. Abbiamo già parlato delle loro prestazioni impressionanti più volte e continuano a emergere nuovi rapporti che le enfatizzano. Ora, CNET ha condiviso un nuovo documento che mostra la potenza del portatile con il processore più potente della linea mentre esegue un software per l'editing fotografico.

L'articolo di CNET si concentra sul confronto del nuovo MacBook Pro da 16 pollici con il chip M1 Max a 10 core e 32 GB di RAM con il MacBook Pro con processore Intel i7 del 2019. I risultati, come ci si potrebbe aspettare, sono impressionanti. Ecco cosa emerge:

L'unione di sei scatti da 30 megapixel in un panorama è stata 4,8 volte più veloce sul nuovo MacBook Pro, impiegando una media di 14 secondi rispetto ai 67 per la macchina Intel. Questa è stata l'accelerazione maggiore nei miei test. Il più piccolo è stato l'unione di tre 30- scatti megapixel in una foto HDR, che ha richiesto 22 secondi sulla macchina Intel e 12 secondi sull'M1 Max, un'accelerazione di 1,9x.

Lightroom fa ancora fatica a ospitare gli enormi file raw da 151 megapixel di Phase One, ma il nuovo Mac lo ha gestito molto meglio della mia vecchia macchina. Un'unione panoramica di due scatti ha richiesto 109 secondi strazianti su Intel Mac; era 3,2 volte più veloce sul MacBook Pro M1 Max a 34 secondi. L'interpretazione dei file raw per generare anteprime a piena risoluzione, il ritardo più comune che riscontro in Lightroom, è stata 2,5 volte più veloce sulla nuova macchina.