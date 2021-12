Google Chrome: se accetti l'aggiornamento finisci in un brutto guaio

Non c'è limite alla fantasia per poter raggirare il prossimo. Purtroppo dobbiamo segnalarvi l'ennesima truffa che mette in pericolo i vostri dati personali e le vostre password di accesso. Si tratta di un pericoloso aggiornamento di Google Chrome realizzato da cybercriminali esperti con l'intento di appropriarsi del necessario per accedere al vostro conto corrente online o alle vostre pagine social ed email. Insomma, una pratica vile e alquanto dannosa che sta già mietendo molte vittime che hanno segnalato questo raggiro. Vediamo insieme di cosa si tratta e come non cadere nella trappola del cybercrime.

Attenzione alla truffa del finto aggiornamento di Google Chrome

Spesso navigando in internet con il nostro browser ci imbattiamo in svariati banner pubblicitari, più o meno invasivi, ma allo stesso tempo innocui. Mal che vada, cliccandoci sopra, siamo riportati alla pagina web dello sponsor. Un piccolo fastidio o, a volte, un'opportunità per scoprire offerte o prodotti davvero interessanti. Purtroppo però esistono anche pubblicità malevole o, meglio definirli, avvisi fraudolenti come quello relativo all'aggiornamento di Google Chrome.

In pratica, se usiamo questo browser per navigare online dobbiamo prestare particolare attenzione a questa truffa. L'intento dei cybercriminali che l'hanno inventata è quella di farci credere, attraverso un avviso che compare durante la navigazione, che la versione del nostro Google Chrome è obsoleta e quindi dobbiamo aggiornarla anche per questioni importanti di sicurezza.

Ovviamente non si tratta di un vero aggiornamento, ma di una simulazione realizzata ad hoc. Infatti, cliccando sul bottone l'utente avvierà un finto update che in realtà attiva un malware capace di rubare tutte le password e i dati personali memorizzati da Google Chrome. Ovviamente è importantissimo non lasciarsi ingannare da simili alert perché in gioco ci sono dati importanti che potrebbero dare accesso al nostro conto corrente online, alle nostre email e ai nostri account social.

Se ti imbatti in un simile avviso potrai segnalarlo a Google all'indirizzo dedicato per la segnalazione di una pagina di phishing e così aiutare a combattere queste pericolose truffe salvando qualcuno dalla trappola del finto aggiornamento di Google Chrome.