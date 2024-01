Come cancellare i propri dati prima di vendere un dispositivo mobile

Rivendere o riciclare un dispositivo tecnologico, come uno smartphone, un tablet o un PC, è un modo efficace per dare una seconda vita a un dispositivo che non si utilizza più e monetizzare. Inoltre, è una scelta sempre più comune, grazie alle numerose piattaforme di vendita online e ai programmi di ritiro offerti da vari marchi e negozi, che permettono di ottenere uno sconto su un nuovo acquisto in cambio del vecchio dispositivo. Tuttavia, quando si decide di vendere o smaltire un dispositivo, è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza dei propri dati personali. Infatti, i dispositivi mobili contengono una quantità enorme di informazioni personali e sensibili. Pertanto, è necessario essere sicuri di averli eliminati prima di cedere il dispositivo.

Il backup dei dati prima della vendita

Prima di vendere un dispositivo tecnologico, come un PC, uno smartphone o un tablet, è fondamentale comprendere l’importanza di alcuni passaggi per tutelare i propri dati. Tutti i dispositivi custodiscono informazioni personali importanti, sebbene possa sembrare scontato, non sempre si conoscono tutti i dettagli per garantire la sicurezza dei dati. Molto spesso, si crede erroneamente che cancellare le immagini, i dati o le applicazioni sia sufficiente per ripulire il dispositivo.

Tuttavia, questo non elimina completamente e in modo permanente i dati personali. I dati sensibili che possono essere presenti in un PC, un telefono o un tablet includono fotografie, password, testi e molto altro ancora. Un metodo comune per eliminare i dati è ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Anche se è essenziale ricordare l’utilità, prima di vendere un dispositivo mobile, di eseguire il backup dei dati per non perdere tutti i contenuti, tramite un servizio cloud o un disco rigido esterno. Solo dopo aver salvato i dati, si può procedere alla distruzione dei dati personali prima di vendere un dispositivo tecnologico.

Come disattivare l’account prima di una vendita

Dopo aver salvato i dati personali, è fondamentale seguire un percorso specifico per eliminare definitivamente tutte le informazioni personali presenti su un dispositivo mobile. È importante ricordare che la semplice eliminazione di alcuni file potrebbe non prevenire il recupero dei dati in futuro da parte di altre persone che entrano in possesso del dispositivo.Il primo passo è disconnettersi da tutte le applicazioni e rimuovere eventuali associazione presenti del proprio account. Nello specifico, è un passaggio particolarmente cruciale per le applicazioni collegate a conti finanziari e bancari.

Nel caso in cui si utilizzi un autenticatore OTP, come Google Authenticator, è necessario rimuovere l’autenticatore disinstallandolo, è necessario procedere in questa direzione per garantire che i dati sensibili non siano accessibili a chiunque possa entrare in possesso del dispositivo in futuro.

Formattare il disco rigido

Prima di vendere il proprio dispositivo, è fondamentale assicurarsi che sia sicuro e pulito. Tuttavia, come già anticipato, la semplice eliminazione dei file dal laptop o del computer, o la formattazione di un disco rigido, non è sufficiente per impedire ad altri di accedere ai dati. Infatti, questi metodi non garantiscono la completa eliminazione delle informazioni, che potrebbero essere recuperate da figure esperte. Pertanto, è necessario adottare misure più rigorose per proteggere i propri dati personali.

Per questo motivo, è consigliabile utilizzare un software di cancellazione dei dati per cancellare l’unità, o ricorrere alla crittografia per rendere illeggibili i dati sul disco rigido. Solo dopo aver preso queste precauzioni, si può procedere con il ripristino delle impostazioni di fabbrica, che permette di riportare il dispositivo alla sua versione originale, come al momento dell’acquisto. Tuttavia, come specificato precedentemente, è sempre necessario rimuovere gli account collegati prima del ripristino, per una maggiore sicurezza riguardo gli accessi.

Non solo PC e smartphone

Non solo gli smartphone o i PC possono essere venduti, ma anche una vasta gamma di prodotti tecnologici come router, stampanti, dispositivi domestici intelligenti e molti altri. Tuttavia, anche in questi casi, è necessario controllare e proteggere le informazioni presenti su questi dispositivi che possono essere fonti di dati nascosti.

Per esempio, i router possono registrare le richieste DNS, gli URL e le richieste di connessione. Pertanto, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di smaltirli o venderli. In ogni caso, il punto focale di un dispositivo, dove sono custodite tutte le informazioni personali, sono sicuramente le unità presenti nel disco rigido, soprattutto quelle con una capacità di archiviazione significativa. Per questo, è importante essere consapevoli del fatto che, se il dispositivo che si sta per dare via è dotato di un disco rigido, esistono modi per recuperare i dati che vi erano memorizzati in precedenza, anche dopo che questo è stato riformattato e il sistema operativo è stato reinstallato. Per questo motivo, è importante pulire il disco rigido utilizzando strumenti o piattaforme specifiche per questo processo, o ricorrendo a un servizio professionale di distruzione dei dati. In questo modo, si è sicuri che i dati personali non siano accessibili a chiunque possa entrare in possesso del dispositivo in futuro.

Come smaltire un dispositivo

Rendere un dispositivo mobile pulito e privo di qualsiasi traccia di dati sensibili è la procedura corretta da seguire, se si sceglie di vendere il dispositivo.

Invece, nel caso in cui si è interessati a smaltire un prodotto come un PC, uno smartphone o un tablet, è consigliato procedere con la rimozione, la distruzione e lo smaltimento individuale dei diversi componenti. Nello specifico, significa separare RAM, dischi rigidi e schede SD in pacchi separati per lo smaltimento. Per ovvie ragioni, questo impedisce a chiunque di assemblare i dispositivi e accedere successivamente ai propri dati. Infine, per aumentare la sicurezza, durante lo smaltimento eliminare e smaltire singolarmente, se rimovibile, il numero di serie che identifica in modo univoco un dispositivo.