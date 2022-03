Come ripristinare uno smartphone Android prima di venderlo o permutarlo

Ormai uno smartphone Android non è per sempre. Sono tantissimi i modelli che arrivano sul mercato quasi ogni giorno e l'imbarazzo della scelta è ormai una prassi. Ecco perché sempre più spesso molti utenti cambiano telefono, vendendo poi il vecchio o dandolo in permuta. Ovviamente nessuno vorrebbe lasciare i propri dati personali, gli account, le foto, i messaggi e le email al nuovo acquirente o all'azienda che gestirà la permuta.

Ecco perché si fa necessario effettuare un ripristino di fabbrica del proprio smartphone. In questo articolo vedremo quindi come ripristinare o resettare il proprio device da un sistema operativo Android. Scopriremo tutti i passaggi per farlo velocemente, ma senza dimenticare la sicurezza che è molto importante in questi casi.

Scoprirete che tutti i passaggi, nel complesso, non sono poi così difficili da seguire e il risultato sarà uno smartphone Android uguale al primo giorno in cui lo avevate acquistato. Successivamente sarà possibile darlo in permuta oppure venderlo attraverso diverse piattaforme che lo permettono. Tra queste ricordiamo eBay, Subito.it e anche Facebook che ha una sezione dedicata alla compravendita online di articoli sia nuovi che usati, tra privati e aziende.

Come ripristinare ai dati di fabbrica il tuo smartphone Android

Sia che vogliate vendere il vostro ormai vecchio telefono, sia che dobbiate darlo in permuta per ottenere uno sconto sull'acquisto del nuovo, dovrete ripristinarlo ai dati di fabbrica. Questo procedimento, disponibile su tutti i dispositivi Android, garantirà che tutti i contenuti presenti nel device non siano assolutamente accessibili a chi lo riceverà, cancellandoli definitivamente.

Prima di effettuare questo passaggio però è indispensabile salvare tutti i dati del proprio smartphone. Con Android è molto semplice, qualunque sia il modello in tuo possesso. Infatti, dovrete recarvi su Impostazioni e cercare la voce Info Sistema o Sistema, a seconda dell'interfaccia proprietaria sviluppata dal produttore del telefono.

Una volta fatto tap su questa voce, dovrete scorrere la pagina fino a raggiungere il sottomenù Backup e ripristino. Una volta selezionato, solitamente sono presenti due opzioni di backup:

tramite dispositivo mobile , effettuandolo su quel telefono;

, effettuandolo su quel telefono; tramite computer, effettuandolo tramite un PC.

Comunemente la prima opzione è collegata al vostro account di Google e dovrebbe svolgersi in maniera automatica a scadenza regolare. Tuttavia, se non ne siete sicuri, meglio optare per il backup su PC in modo che potrete conservare in tutta sicurezza i vostri dati. Se invece avete già acquistato il nuovo modello, potrete eseguire automaticamente il trasferimento di tutti i dati durante la prima accensione.

Ora siete pronti per effettuare il ripristino di fabbrica. Questa opzione la troverete ripercorrendo i passaggi descritti in precedenza quindi: Impostazioni < Info Sistema o Sistema < Ripristino di fabbrica < Elimina tutti i file.

Una volta confermata la richiesta, il vostro vecchio smartphone Android inizierà a cancellare definitivamente qualsiasi contenuto presente nel telefono. L'operazione potrebbe durare alcuni minuti, quindi prendetevi tutto il tempo necessario.