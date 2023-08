Vendi il tuo vecchio smartphone: riqualificato è meglio

Il tuo vecchio smartphone può essere uno strumento prezioso per molti. Per te, invece, può valere un extra-budget con il quale poter accedere ad un nuovo modello migliore, intascando ad esempio quella che è la differenza tra uno smartphone da 128GB ed uno da 256GB di memoria. Quando guardi il tuo vecchio smartphone troppo spesso noti i difetti, ma non quanto sia ancora invece in grado di fare: è venuto il momento di dare un valore a tutto ciò e di metterti in tasca immediatamente una contropartita in euro. Riqualificato.com offre questo servizio in modo rapido, semplice e trasparente attraverso tre facili passaggi:

Scarica l’app dedicata che analizza il tuo smartphone Inserisci i tuoi dati e spedisci lo smartphone a spese di Riqualificato.com Ricevi entro pochi giorni la somma concordata tramite bonifico bancario

Grazie a Riqualificato.com puoi subito vendere il tuo vecchio smartphone: ci penserà poi il team del gruppo a rigenerarlo e a trovargli un nuovo proprietario per dargli nuova vita.

Non servirà più alcun annuncio a pagamento online, né lunghe attese in cerca di acquirenti: a questo ci penserà Riqualificato.com. Tutto quel che è sufficiente fare è installare l’app e seguire le istruzioni relative, così che il dispositivo possa essere pre-analizzato dal punto di vista di usura e prestazioni; l’analisi estetica sulla scocca sarà effettuata invece dal vivo, una volta ricevuto il dispositivo, definendo una volta per tutte il suo valore di mercato. L’app effettua una diagnosi oggettiva del dispositivo e restituisce una prima valutazione basata sui parametri carpiti dall’analisi del device: sarà una valutazione soggettiva dello stato di conservazione della parte esterna da parte del team di Riqualificato.it a completare la disamina.

Sono sette i marchi trattati dal gruppo, sui quali l’app sarà in grado di effettuare l’analisi approfondita utile a capire quali debbano essere i lavori di rigenerazione necessari ai fini della reimmissione del device sul mercato: Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Google, LG.

Vendere uno smartphone attraverso Riqualificato.com significa svuotare i cassetti da device che non sarebbero più utilizzati, né valorizzati: in mani altrui potranno ancora diventare una telefonata di lavoro, un messaggio tra innamorati, la ricerca di un ragazzo o la chat di un appassionato di Fantacalcio: se stai ancora usando quello smartphone significa che in mani altrui potrà ancora essere prezioso, mentre a te spetta l’occasione giusta per saltare sul modello che stai sognando ed il cui prezzo ti sembrerà magari troppo caro.

Le ricerche degli ultimi anni dimostrano come ognuno di noi conservi oggetti e device in casa anche se inutilizzati, ma il cui valore potrebbe arrivare complessivamente anche a qualche migliaio di euro. Il segreto sta nel trovare il luogo giusto su cui piazzarli, affinché qualcuno se ne occupi in modo dedicato fino a valorizzarne al massimo le potenzialità presenti.

Chi acquista su Riqualificato.com ha diritto al reso gratuito entro 30 giorni e 1 anno di garanzia: è questo il valore che il gruppo è in grado di aggiungere al tuo device prima di reimmetterlo sul mercato e dargli una seconda opportunità. Il marketplace, ad esempio, non indicherà “come nuovo” un device la cui batteria non arriva almeno all’80% della sua capacità massima o il cui software non sia completamente originale. Un bollino dedicato, declinato in “gradi di qualità”, indica inoltre i fattori estetici e la presenza di eventuali graffi visibili: chi acquista è pertanto garantito da un lavoro certosino di analisi e descrizione, rendendo il marketplace appetibile.

Riqualificato.com gestisce i device con analisi proprie e con un sistema collaudato di verifica (consentendo così la vendita diretta al gruppo dei dispositivi usati, senza dover attendere che si palesi un acquirente e con la certezza di un incasso immediato). Il valore del servizio sta nella rigenerazione del device (riportandolo a standard qualitativi determinati, soprattutto in termini di funzionalità), all’aggiunta di una garanzia di un anno ed al fatto di possedere una vetrina ampia e dinamica molto frequentata.

L’incontro tra domanda ed offerta viene dunque facilitato: ecco perché vendere su Riqualificato.com è il modo più semplice e sicuro per accedere a questo mercato pieno di opportunità. D’ora in poi guarderai in modo diverso al tuo smartphone: sai che altrove può avere una vita, un significato ed un valore nuovo, regalandoti la possibilità di passare ad un device nuovo con un budget più ricco di quanto non avresti altrimenti. Una scelta intelligente, insomma, che toglie uno smartphone dai rifiuti e ne immette uno rigenerato sul mercato: etica e portafoglio ti porteranno alla stessa conclusione, ossia che si tratti di una scelta saggia, tanto virtuosa quanto conveniente.

In collaborazione con Riqualificato.com