Come bloccare un utente su TikTok

TikTok, un social network che coinvolge milioni di utenti ogni giorno, offre l’opportunità di condividere brevi video arricchiti da effetti speciali e una varietà di funzionalità. Essendo una piattaforma dinamica e versatile, può essere sfruttata in molti modi creativi. Tuttavia, l’accesso immediato e semplificato a TikTok può occasionalmente portare a interazioni indesiderate tra gli utenti. Per questo motivo, è fondamentale capire come bloccare determinati contatti in modo rapido ed efficace, al fine di mantenere l’esperienza su TikTok libera e senza problemi. Ecco una guida su come bloccare gli utenti su TikTok, sia attraverso l’app mobile che il sito web.

Come bloccare un utente sull’app mobile TikTok

L’applicazione ufficiale di TikTok, facilmente scaricabile sui dispositivi mobile, offre un accesso comodo e immediato. Ma quando si naviga nei social network, può capitare di incontrare utenti insistenti o di visualizzare video non pertinenti ai propri interessi, ritrovandosi con un feed non adatto alle proprie preferenze.

Qualunque sia il problema riscontrato con un utente su TikTok, è possibile risolverlo bloccando l’account. Che si tratti di un dispositivo Android o iOS, ecco come bloccare un account su TikTok:

Aprire l’applicazione mobile TikTok;

Trovare il profilo desiderato scorrendo i video o cercando il nome tramite la funzione di ricerca;

Aprire il profilo da bloccare selezionando il nome dell’utente;

Selezionare l’icona di condivisione situata in alto a destra;

Scegliere “Blocca” dal menu;

Confermare l’azione selezionando “Blocca”.

Dopo aver bloccato un utente su TikTok, non si riceveranno più messaggi da parte sua e non si visualizzeranno più i suoi video. L’utente bloccato non potrà più visualizzare i post o trovare il profilo. Se i video vengono condivisi da altri utenti, sarà comunque possibile visualizzarli. Procedendo in questo modo, l’utente bloccato non verrà notificato del blocco.

Come visualizzare gli utenti bloccati su TikTok

Con il passare del tempo, potrebbe emergere la necessità di consultare l’elenco dei profili bloccati. Per visualizzare l’intera lista, è possibile accedere al profilo personale, dove è presente l’elenco completo degli utenti bloccati su TikTok. Nella pratica, per controllare gli utenti bloccati dal proprio profilo personale, è necessario:

Accedere al proprio profilo;

Selezionare l’icona in alto a destra del profilo;

Procedere su “Impostazioni e privacy”, poi su “Privacy”;

Scorrere fino in fondo e premere su “Account bloccati”.

In questa sezione è possibile visualizzare tutti gli account bloccati, se presenti, altrimenti, la scheda sarà vuota. Infine, per sbloccare un utente sull’app mobile TikTok, è possibile procedere nella pagina “Account bloccati” e selezionare “Sblocca”, oppure tornare sul profilo TikTok dell’utente bloccato e selezionare “Sblocca”.

Come bloccare qualcuno dal sito web di TikTok

L’applicazione TikTok è pratica e comoda, ma non è l’unica opzione disponibile per sfruttare l’app, infatti è possibile accedere anche attraverso il sito web, dove è altrettanto semplice bloccare un utente TikTok.

Ecco, come procedere per bloccare qualcuno dal sito web di TikTok:

Accedere a TikTok dal browser web;

Selezionare il profilo TikTok che si desidera bloccare;

Fare clic sul nome del profilo;

Selezionare l’icona a tre punti situata vicino al nome;

Procedere selezionando “Blocca”;

Confermare l’azione cliccando nuovamente su “Blocca”.

Come sull’app mobile, anche da TikTok sul browser web è possibile anche sbloccare un utente TikTok. Per farlo, basta tornare al profilo dell’utente bloccato, fare clic sull’icona a tre punti e selezionare “Sblocca”. In alternativa, se disponibile, è possibile procedere direttamente cliccando su “Sblocca” sotto il nome dell’utente bloccato.

Come bloccare più persone su TikTok contemporaneamente

Bloccare un singolo utente è un’operazione semplice e veloce, applicabile a qualsiasi profilo, nel caso in cui si riscontrino problemi con un solo utente. Il procedimento diventa più complesso se è necessario bloccare più utenti. Su TikTok, è possibile bloccare più utenti contemporaneamente tramite i commenti, esclusivamente sotto i propri video e dal profilo personale. Ecco come procedere per bloccare più profili su TikTok:

Aprire TikTok;

Accedere al proprio profilo;

Selezionare uno dei propri video;

Accedere ai Commenti;

Selezionare l’icona della matita situata nell’angolo in alto;

Scegliere “Gestisci più commenti” dal menu;

Selezionare i commenti, fino a un massimo di 100;

Procedere selezionando “Altro”;

Concludere selezionando “Blocca gli account”.

Questo passaggio risulta particolarmente utile quando si caricano video e si ricevono numerosi commenti da utenti o bot indesiderati. Per procedere in modo pratico e veloce alla lista degli account bloccati, è possibile raggiungere la sezione “Account bloccati” e procedere allo sblocco degli utenti su “Sblocca”.